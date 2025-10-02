Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Πλέον καθημερινές είναι οι μεταμοσχεύσεις που διενεργούνται από τη μεταμοσχευτική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Νικόλαο Καρύδη.

Την περασμένη Τρίτη 30/09/2025, δότης 68 ετών από το ΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ έδωσε ζωή σε δύο ασθενείς στο ΠΓΝΠ.

Ο ένας νεφρός μεταμοσχεύτηκε σε 65χρονη ασθενή από τον Πύργο που πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση από το 2020.

Ο δεύτερος νεφρός μεταμοσχεύτηκε σε ασθενή 61 ετών από την Τρίπολη που έπασχε από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στη Μονάδα Μεταμόσχευσης της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ με διευθυντή τον καθηγητή Ευάγγελο Παπαχρήστου.

Στις μεταμοσχεύσεις συμμετείχαν οι νεφρολόγοι Λαμπρινή Φύσσα επιμελήτρια Α΄, Μάριος Παπασωτηρίου αναπληρωτής καθηγητής, Παντελίτσα Καλλιακμάνη διευθύντρια Νεφρολογίας ΕΣΥ, Θεόδωρος Ντρίνιας επιμελητής Α’ και από το Αναισθησιολογικό Τμήμα η Αδαμαντία Αρέθα και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Ζώτου επίκουρη καθηγήτρια.

Το μεταμοσχευτικό έργο στήριξε το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων του ΠΓΝΠ και φυσικά το ΕΚΑΒ που διενήργησε τη μεταφορά των οργάνων.

