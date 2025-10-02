Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου

Μετάγγιση ζωή σε δυο λήπτες νεφρού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου Τις τελευταίες ημέρες έγιναν οκτώ μεταμοσχεύσεις στο ΠΓΝΠ
02 Οκτ. 2025 10:10
Pelop News

Πλέον καθημερινές είναι οι μεταμοσχεύσεις που διενεργούνται από τη μεταμοσχευτική ομάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγητή Νικόλαο Καρύδη.

Την περασμένη Τρίτη 30/09/2025, δότης 68 ετών από το ΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ έδωσε ζωή σε δύο ασθενείς στο ΠΓΝΠ.

Ο ένας νεφρός μεταμοσχεύτηκε σε 65χρονη ασθενή από τον Πύργο που πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση από το 2020.

Ο δεύτερος νεφρός μεταμοσχεύτηκε σε ασθενή 61 ετών από την Τρίπολη που έπασχε από χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου και υποβάλλονταν σε περιτοναϊκή κάθαρση.

Οι ασθενείς νοσηλεύονται στη Μονάδα Μεταμόσχευσης της Νεφρολογικής Κλινικής του ΠΓΝΠ με διευθυντή τον καθηγητή Ευάγγελο Παπαχρήστου.

Στις μεταμοσχεύσεις συμμετείχαν οι νεφρολόγοι Λαμπρινή Φύσσα επιμελήτρια Α΄, Μάριος Παπασωτηρίου αναπληρωτής καθηγητής, Παντελίτσα Καλλιακμάνη διευθύντρια Νεφρολογίας ΕΣΥ, Θεόδωρος Ντρίνιας επιμελητής Α’ και από το Αναισθησιολογικό Τμήμα η Αδαμαντία Αρέθα και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Αναστασία Ζώτου επίκουρη καθηγήτρια.

Το μεταμοσχευτικό έργο στήριξε το νοσηλευτικό προσωπικό, όπως και το προσωπικό άλλων ειδικοτήτων του ΠΓΝΠ και φυσικά το ΕΚΑΒ που διενήργησε τη μεταφορά των οργάνων.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
9:29 ΑΑΔΕ: Προαιρετική ένταξη σε μηνιαία υποβολή ΦΠΑ για πάνω από 1 εκατ. επιχειρήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ