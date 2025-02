Διπλή προσθήκη για την Παναχαϊκή

Στην απόκτηση των Τζέικομπ Μενσά και Κέβιν Ταπόκο προχώρησε η Παναχαϊκή. Αναλυτικά οι ανακοινώσεις:

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει την απόκτηση του Jakob Mensah. Ο 24χρονος Γκανέζος αμυντικός (24/04/2000) έχει αγωνιστεί εκτός της πατρίδας του και στο πρωτάθλημα της Κίνας.

«Jakob welcome to our family! Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!».

Η ΠΑΕ Παναχαϊκή ανακοινώνει την προσθήκη του Kevin Tapoko. Ο 30χρονος Γάλλος μέσος (13/04/1994) με πάνω από 100 συμμετοχές στις Εθνικές κατηγορίες της πατρίδας του, έχει περάσει από την Ελλάδα και την Super League 1 με την φανέλα του Πανιώνιου.

«Bienvenue Kévin! Καλή χρονιά με υγεία και επιτυχίες!».

