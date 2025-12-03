Διπλό χτύπημα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, επιχειρήσεις σε Πάτρα και Αίγιο

Νέα, σημαντικά πλήγματα στα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών σε Πάτρα και Αίγιο κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, μέσα από δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη δύο ανδρών και στην κατάσχεση ποικίλων ναρκωτικών ουσιών και λαθραίων προϊόντων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υπόθεση της Πάτρας, όπου ο συλληφθείς, που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί καθώς χρειάζεται χρόνο για να προετοιμαστεί.

Η πρώτη υπόθεση καταγράφηκε στο Αίγιο, όπου οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας πραγματοποίησαν στοχευμένη έρευνα σε οικία ενός άνδρα. Εκεί εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 23,6 γραμμάρια κάνναβης, 458 γραμμάρια λαθραίου καπνού, ένα μεταλλικό μαχαίρι, 325 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας/Παράλληλη Εδρα Αιγίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών, παραβίαση του Τελωνειακού Κώδικα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από αστυνομικούς ως «απολύτως στοχευμένη», καθώς είχε προηγηθεί αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση παράνομων προϊόντων στην περιοχή.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η επιτυχία των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη ενός Ελληνα, με μεγάλη ποσότητα και ποικιλία ναρκωτικών. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν 226,8 γραμμάρια λευκής κρυσταλλικής σκόνης σε βραχώδη μορφή, 27,7 γραμμάρια κάνναβης, 17,4 γραμμάρια καφέ σκόνης, 153 χαρτάκια LSD, 30 χάπια της ίδιας ουσίας, καθώς και μια γυάλινη πίπα και ένα κινητό τηλέφωνο.

Το εύρος των ουσιών οδηγεί την έρευνα σε κατεύθυνση που δεν αποκλείει διασυνδέσεις με μεγάλα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, ακόμα και από το εξωτερικό.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι αστυνομικές υπηρεσίες της Αχαΐας επέδειξαν υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας, επιβεβαιώνοντας ότι οι επιχειρήσεις για την εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, όπως έχει γράψει η «Π», με μετρήσιμα αποτελέσματα για την ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



