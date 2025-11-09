Διπλό κίνητρο για τους ιδιοκτήτες ακινήτων για να ανοίξουν τα σπίτια σε νέους ενοικιαστές

Μια νέα ευκαιρία για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων με κλειστά ή ανενεργά διαμερίσματα ανοίγει από το 2026, καθώς το οικονομικό επιτελείο ενεργοποιεί δύο συνδυαστικά μέτρα που φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην αγορά κατοικίας: το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» και την τριετή φοροαπαλλαγή για όσους διαθέσουν ξανά τα ακίνητά τους προς μακροχρόνια μίσθωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο, όποιος προχωρήσει σε ανακαίνιση και στη συνέχεια νοικιάσει το ακίνητό του για τουλάχιστον τρία χρόνια, θα έχει διπλό όφελος: κρατική επιδότηση για τις εργασίες ανακαίνισης και πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια που θα εισπράξει. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ., με ειδική πρόβλεψη για πολύτεκνες οικογένειες, όπου το όριο αυξάνεται κατά 20 τ.μ. για κάθε παιδί πέραν του δεύτερου.

Παράλληλα, προβλέπεται ευελιξία στις ενοικιάσεις προς εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και ένστολους, όπου τα συμβόλαια μπορούν να είναι εξαμηνιαία, χωρίς να χάνεται το φορολογικό πλεονέκτημα. Στόχος είναι να κινητοποιηθούν ιδιοκτήτες που κρατούν κενά τα ακίνητά τους ή τα διαθέτουν μόνο σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, επαναφέροντάς τα στη μακροχρόνια αγορά.

Η φοροαπαλλαγή ισχύει ήδη για τρία χρόνια και καλύπτει κατοικίες που παρέμεναν τουλάχιστον ένα έτος χωρίς χρήση, ενώ πλέον επεκτείνεται και σε περιπτώσεις όπου ο ενοικιαστής αποχωρεί πρόωρα, αρκεί να αντικατασταθεί εντός τριμήνου. Όπως τονίζουν στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση που επιδιώκει να αποκαταστήσει την ισορροπία στην αγορά ενοικίων, προσφέροντας πραγματικά κίνητρα σε ιδιοκτήτες.

Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω»

Το νέο πρόγραμμα φιλοδοξεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του “Εξοικονομώ”, καθώς θα καλύπτει όχι μόνο ενεργειακές αναβαθμίσεις αλλά και πλήρεις ανακαινίσεις κατοικιών. Στόχος, η αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών και η αξιοποίηση των παλαιών κτιρίων.

Όπως έχει αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, η στεγαστική κρίση απαιτεί «ένα ευρύτερο εργαλείο που να πιάνει και την ανακαίνιση». Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να χρηματοδοτηθεί μέσω της αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021–2027.

Η πρώτη φάση του «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω» είχε εντυπωσιακή ανταπόκριση: το 99,5% του αρχικού προϋπολογισμού των 50 εκατ. ευρώ έχει ήδη απορροφηθεί, με 6.200 κενά ακίνητα να επιστρέφουν στην αγορά. Ο εισοδηματικός κόφτης των 40.000 ευρώ δεν στάθηκε αποτρεπτικός, ενώ εξετάζεται η ενίσχυση του προγράμματος με νέα κονδύλια εντός του 2026.

Αντίθετα, χαμηλή ζήτηση καταγράφει το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», που προσφέρει άτοκα δάνεια χωρίς επιδότηση, με μόλις 3.000 εγκρίσεις έως σήμερα (14% του προϋπολογισμού).

Η αγορά και τα κενά ακίνητα

Σύμφωνα με μελέτες, πάνω από 700.000 κατοικίες στη χώρα παραμένουν κενές ή ανενεργές, εκ των οποίων 350.000 σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Όπως επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ, το 40% αυτών είναι άνω των 40 ετών και απαιτούν εκτεταμένες παρεμβάσεις για να επανέλθουν στην αγορά. Η παλαιότητα, η έλλειψη ρευστότητας και η φορολογική επιβάρυνση των προηγούμενων ετών οδήγησαν πολλούς ιδιοκτήτες σε αδράνεια – ένα φαινόμενο που η κυβέρνηση επιδιώκει τώρα να αντιστρέψει.

