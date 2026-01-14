Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι οδηγοί υποχρεούνται σε άμεση αντικατάσταση

Σε νέα φάση περνά από το 2026 το καθεστώς των αδειών οδήγησης στην Ελλάδα, επηρεάζοντας άμεσα χιλιάδες οδηγούς που εξακολουθούν να διαθέτουν παλαιού τύπου δίπλωμα.

Κρίσιμη ημερομηνία αποτελεί η 19η Ιανουαρίου 2026, έως την οποία θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί τα διπλώματα σε μορφή πλαστικοποιημένης κάρτας που εκδόθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 1999 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2001. Η διαδικασία αντικατάστασης θα συνεχιστεί σταδιακά και για τις υπόλοιπες κατηγορίες οδηγών, με καταληκτική προθεσμία την 19η Ιανουαρίου 2033, οπότε και όλα τα παλαιά έντυπα διπλώματα θα πρέπει να έχουν αντικατασταθεί.

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται σε ευρωπαϊκή οδηγία για τον εκσυγχρονισμό των αδειών οδήγησης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, την αποτροπή πλαστογραφιών και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των διπλωμάτων στο εξωτερικό. Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακά η εισαγωγή ψηφιακών δυνατοτήτων, που στο μέλλον θα επιτρέπουν τη χρήση της άδειας οδήγησης μέσω εφαρμογών σε κινητές συσκευές.

Η αντικατάσταση του διπλώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, με χρήση κωδικών Taxisnet. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία, να ανεβάσουν φωτογραφία και υπογραφή και να εξοφλήσουν το σχετικό παράβολο χωρίς φυσική παρουσία σε υπηρεσία. Εναλλακτικά, η διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω ΚΕΠ ή στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Η υποχρέωση αντικατάστασης αφορά και οδηγούς που επιθυμούν να προσθέσουν νέα κατηγορία οδήγησης στο δίπλωμά τους, καθώς σε αυτή την περίπτωση το παλαιό έντυπο παραδίδεται και εκδίδεται νέο, στο οποίο αποτυπώνονται οι επικαιροποιημένες κατηγορίες.

Τα παλαιά χάρτινα διπλώματα παρουσιάζουν περιορισμούς, καθώς φθείρονται εύκολα και δεν περιλαμβάνουν λατινικούς χαρακτήρες, γεγονός που δυσχεραίνει τη χρήση τους στο εξωτερικό. Αντίθετα, τα νέα διπλώματα σε μορφή κάρτας διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και είναι ευκολότερα αναγνωρίσιμα από τις αρχές άλλων χωρών.

Παράλληλα, ισχύουν ειδικοί κανόνες για την ανανέωση αδειών οδήγησης σε οδηγούς άνω των 65 ετών. Από την ηλικία αυτή και μετά, η άδεια ανανεώνεται κάθε τρία χρόνια, ενώ μετά τα 80 έτη κάθε δύο χρόνια, με υποχρεωτικούς ιατρικούς ελέγχους από παθολόγο και οφθαλμίατρο, καθώς και πρόσθετες εξετάσεις όπου απαιτείται.

Η αντικατάσταση των παλαιών διπλωμάτων το 2026 αποτελεί βασικό βήμα εκσυγχρονισμού, εναρμονίζοντας τη χώρα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και διευκολύνοντας τη διαχείριση των εγγράφων των οδηγών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



