Διπλωματικός “πυρετός” για τις νέες συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν, αισιοδοξία για συμφωνία

Θέμα χρόνου είναι η διεξαγωγή δεύτερου γύρου διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με την Τεχεράνη, με την πρώτη να δηλώνει αισιόδοξη» για τις πιθανότητες να κλειστεί «συμφωνία», με φόντο την απειλή του Ιράν πως θα εμποδίσει την κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε αντίποινα για τον αποκλεισμό των λιμανιών του από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το Ιράν από την πλευρά του επαναβεβαίωσε τη βούλησή του να συνεχίσει να διαπραγματεύεται καθώς μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας ελπίζει να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός δυο εβδομάδων που τέθηκε σε εφαρμογή την 8η Απριλίου και να μην ξαναρχίσει ο πόλεμος ο οποίος έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, κι έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

«Είμαστε αισιόδοξοι όσον αφορά τις προοπτικές (σύναψης) συμφωνίας», διαβεβαίωσε χθες η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, την ώρα που το Πακιστάν συνεχίζει το εγχείρημα να μεσολαβήσει μετά τον άκαρπο πρώτο γύρο συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Πακιστάν, ο Ασίμ Μουνίρ, στρατιωτικός με μεγάλη επιρροή, ταξίδεψε χθες στο Ιράν, όπου τον υποδέχθηκε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί.

Ενώ ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ έκανε τον απολογισμό των προσπαθειών της κυβέρνησής του κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στο πλαίσιο περιοδείας του που θα τον οδηγήσει επίσης στο Κατάρ και στην Τουρκία, ενημέρωσαν οι υπηρεσίες του σήμερα.

Ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανέφερε ότι «έχουν ανταλλαχτεί μέσω Πακιστάν αρκετά μηνύματα» τις τελευταίες τρεις ημέρες ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον.

Επέμεινε πάντως ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα απεμπολήσει το δικαίωμά της να συνεχίσει να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας και άφησε ανοικτή την πόρτα μόνο για το «επίπεδο και το είδους του εμπλουτισμού» ουρανίου.

Σχεδόν επτά εβδομάδες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι οι στόχοι της δικής του κυβέρνησης και αυτής των ΗΠΑ παραμένουν «οι ίδιοι κι απαράλλακτοι», αναφερόμενος ιδίως στο ότι δεν πρέπει να υπάρχει πλέον «δυνατότητα εμπλουτισμού» ουρανίου «στο εσωτερικό του Ιράν».

Διπλός ναυτικός αποκλεισμός

Στο πεδίο, η Τεχεράνη κρατά ακόμη ουσιαστικά κλειστά τα στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τη Δευτέρα αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο Αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ότι εμπόδισε δέκα πλοία να φύγουν από ιρανικά λιμάνια. Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, «το 90%» της ιρανικής οικονομίας εξαρτάται από τις θαλάσσιες μεταφορές.

Ακόμη, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως ενισχύει περαιτέρω τις κυρώσεις που επιβάλλει στον ιρανικό πετρελαϊκό τομέα.

Αντιδρώντας ο αρχηγός των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Αλί Αμπντουλαχί επέσεισε την απειλή ότι στο εξής θα εμποδίζεται η κίνηση των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, πέρα από τα στενά του Ορμούζ. Ενώ ο Μοχσέν Ρεζαεΐ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απείλησε χθες Τετάρτη ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα «βυθίσουν» αμερικανικά πολεμικά αν αποπειραθούν να «αστυνομεύσουν» τα στενά του Ορμούζ.

Χθες οι υπουργοί Οικονομικών ένδεκα χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, απηύθυναν έκκληση να υπάρξει «επίλυση μέσω διαπραγματεύσεων» της σύγκρουσης, επικαλούμενοι τις απειλές «για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια, τις αλυσίδες εφοδιασμού, και την οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα».

Οι τιμές του πετρελαίου παρέμεναν σταθερές το πρωί στην Ασία. Στη Γουόλ Στριτ δυο δείκτες κατέγραψαν χθες ρεκόρ, με επενδυτές προφανώς να ποντάρουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

