Διπλός ο σεισμός στην Κορινθία

Δύο σεισμοί μεγέθους 3,3 και 3,4 Ρίχτερ σημειώθηκαν σε μικρό χρονικό διάστημα στην Κορινθία με αποτέλεσμα να αναστατωθούν οι κάτοικοι, με τις δονήσεις να γίνονται αισθητές στην Κόρινθο.

Σεισμός στην Κόρινθο

Ειδικότερα:

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 3,4 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και επίκεντρο 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Περαχώρας

Ο δεύτερος σεισμός είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ, εστιακό βάθος 6,2 χιλιομέτρων και επίκεντρο 9 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Περαχώρας.

Ακολούθησαν δύο ακόμη μικρότερες δονήσεις 1,7 Ρίχτερ και 1,7 Ρίχτερ.

#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 34 sec ago in #Greece.

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet.

— EMSC (@LastQuake) July 1, 2024