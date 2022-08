Διπλός ρόλος για τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο σε νέα μαφιόζικη ταινία

Ένας εκ των πιο δημοφιλών και αγαπημένων ηθοποιών παγκοσμίως, ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο πρόκειται να έχει διπλό ρόλο στη μαφιόζικη δραματική ταινία εποχής της Warner Bros. Pictures, «Wise Guys».

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, η ταινία προορίζεται να παιχτεί στις αίθουσες με τις σκηνοθετικές οδηγίες του Μπάρι Λέβινσον και καθήκοντα παραγωγού από τον Ίρβιν Γουίνκλερ και τον Ντε Νίρο.

Robert De Niro to Star Opposite Himself in Gangster Drama ‘Wise Guys’ at Warner Bros. https://t.co/hb8djmr8Wx

— Variety (@Variety) August 16, 2022