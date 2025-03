ΔΟΕ: Πρόεδρος η Κίρστι Κόβεντρι, για πρώτη φορά γυναίκα στην κορυφή της πυραμίδας της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής

Μία μεγάλη και ιστορική στιγμή για την ΔΟΕ! Η 41χρονη Κίρστι Κόβεντρι εξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κατά την 144η σύνοδο της, που διεξάγεται στη Μεσσηνία.

Η Κρίστι Κόβεντρι (Ολυμπιονίκης της κολύμβησης από τη Ζιμπάμπουε, η οποία έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία από την πρώτη ψηφοφορία), διαδέχεται τον Τόμας Μπαχ και γίνεται η δέκατη πρόεδρος στα 130 χρόνια της Επιτροπής και η πρώτη γυναίκα επικεφαλής.

Mrs Kirsty Coventry has been elected as the 10th President of the International Olympic Committee at the 144th IOC Session in Costa Navarino. pic.twitter.com/Dv8Tfbecf6

