Δολοφονία 17χρονου στις Σέρρες: Ερευνάται ένα ανατριχιαστικό σενάριο...

Ραγδαίες όσο και ανατριχιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 17χρονου στις Σέρρες από τον 16χρονο.

Σύμφωνα με την οικογένεια του παιδιού που έχασε τόσο φρικτά τη ζωή του, υπάρχει ενδεχόμενο να συμμετείχαν στον ξυλοδαρμό και άλλα άτομα

Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, επικαλούμενος τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα και την πορεία της ανάκρισης, ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ, πως η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν έχει παραδοθεί επισήμως στις ανακριτικές αρχές, ωστόσο οι μέχρι τώρα πληροφορίες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα, γεγονός που – κατά την εκτίμηση της οικογένειας – φαντάζει απίθανο να προκλήθηκαν από ένα μόνο ανήλικο άτομο.

Ακόμη ένα συγκλονιστικό στοιχείο που ανέφερε σήμερα κ. Χαλκιόπουλος είναι ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο ο ανήλικος να ξυλοκοπήθηκε εκ νέου σε μεταγενέστερο χρόνο, ακόμη και κοντά στο σπίτι του ή στον χώρο όπου εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως σημείωσε, η ίδια η ανάκριση θεωρεί το σενάριο πιθανό, γεγονός που έχει οδηγήσει στη συνέχιση της έρευνας, με τις αστυνομικές αρχές να συλλέγουν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας σε παρακείμενους δρόμους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καταγράφονται ύποπτες κινήσεις.

