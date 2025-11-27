Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, με την 46χρονη σύντροφο του γιου της να έχει ομολογήσει την πράξη και να αντιμετωπίζει κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με το υλικό της προανάκρισης, οι κινήσεις της το βράδυ του φονικού επιβεβαιώνουν προσχεδιασμένη δράση, ενώ η ίδια δηλώνει συντετριμμένη και ζητά συγγνώμη.

Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1 η κατηγορούμενη εμφανίστηκε συντετριμμένη, λέγοντας πως μετανιώνει για όσα έγιναν:

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό».





Το χρονικό των κινήσεων της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου 2025, η 46χρονη εμφανίστηκε πεζή έξω από το σπίτι της 75χρονης στις 03:04. Στις 03:17 έσπασε ένα τζάμι και εισήλθε στην κατοικία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., για περίπου 30 λεπτά — έως τις 03:50 — άσκησε ακραία βία στο θύμα.

Στις 03:53 εγκατέλειψε το σπίτι τρέχοντας, ενώ στις 04:00 επέστρεψε στη δική της κατοικία κρατώντας σακούλες.

Ο γιος της 75χρονης και σύντροφος της κατηγορούμενης υποστηρίζει πως εκείνη τη νύχτα απουσίαζε για επαγγελματικούς λόγους.

Τι αναφέρει ο δικηγόρος της 46χρονης

Ο συνήγορός της, Βασίλης Ταουξής, δήλωσε στο Mega ότι η εμφάνισή της στον ανακριτή ήταν «άθλια» και ότι βρισκόταν σε κατάσταση κατάρρευσης. Τόνισε πως η πελάτισσά του έχει ήδη ομολογήσει δύο φορές, τόσο στην προανάκριση όσο και στις πρώτες καταθέσεις, χωρίς να αμφισβητείται η δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

Ο εθισμός στον τζόγο και τα χρέη

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, η 46χρονη ήταν εθισμένη στον τζόγο και αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν προκύπτει από τις καταθέσεις ότι αφαίρεσε κοσμήματα ή αντικείμενα αξίας. Όπως ανέφερε, μπήκε στο σπίτι με σκοπό την κλοπή, πιστεύοντας ότι υπήρχαν κοσμήματα.

Το χρονικό της υπόθεσης – Από τις πρώτες υποψίες έως την ομολογία

Αρχικά οι Αρχές διερευνούσαν πιθανή εισβολή αγνώστων, καθώς το σπίτι ήταν αναστατωμένο. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή η κόρη του θύματος φέρεται να υποψιάστηκε τη 46χρονη, λόγω των οικονομικών χρεών της.

Η 46χρονη είχε προσπαθήσει να καλύψει τα ίχνη της:

κινήθηκε νύχτα

κάλυψε το πρόσωπό της

φορούσε γάντια

άλλαξε τη θέση των καμερών ώστε να μη φανεί η είσοδος και η έξοδός της.

Για περίπου έναν μήνα μετά τη δολοφονία υποδυόταν τη συντετριμμένη νύφη. Βρέθηκε από τις πρώτες στο σημείο του εγκλήματος, δήλωνε ανήσυχη για την ηλικιωμένη και στεκόταν στο πλευρό του συντρόφου της ακόμη και κατά την κηδεία. Παράλληλα, φέρεται να επισκέφθηκε ψυχίατρο για να ενισχύσει το άλλοθί της.

Η υπόθεση συνεχίζεται με πλήρη ανάγνωση της δικογραφίας και η 46χρονη αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

