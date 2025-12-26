Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Ο γιος της, την κλείδωνε για να πουλήσει το σπίτι – Οι καταγγελίες που προηγήθηκαν του εγκλήματος στο Κολωνάκι

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, για τη δολοφονία της ηλικιωμένης γυναίκας στο Κολωνάκι, καθώς η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ανθρωποκτονιών αποκάλυψε μια αλυσίδα ενεργειών που ξεκίνησε μήνες πριν από τον θάνατό της και συνδέεται άμεσα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, ο κατηγορούμενος είχε αρχίσει να εκποιεί ακίνητη περιουσία της οικογένειας, προκειμένου να καλύψει χρέη που ξεπερνούν τις 400.000 ευρώ. Είχε ήδη προχωρήσει στην πώληση οικοπέδου στα Οινόφυτα και κατοικίας στο Παγκράτι, ενώ στο επίκεντρο της διαμάχης βρισκόταν το διαμέρισμα στο Κολωνάκι, το οποίο η μητέρα του αρνιόταν κατηγορηματικά να πουλήσει.

Ελένη Παπαδοπούλου: Συνελήφθη ο γιος της για τη δολοφονία της στο Κολωνάκι – Πρώτα τη νάρκωσε και μετά την έκαψε

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι Αρχές στις καταθέσεις γειτόνων και μεσιτριών, σύμφωνα με τις οποίες ο γιος κλείδωνε την ηλικιωμένη μητέρα του σε δωμάτιο κάθε φορά που έφερνε ενδιαφερόμενους για να δουν το ακίνητο. Όπως περιγράφεται, η γυναίκα φώναζε ζητώντας βοήθεια, γεγονός που είχε προκαλέσει ανησυχία στο περιβάλλον της.

Το οικονομικό αδιέξοδο φαίνεται να επιδεινώθηκε από αποτυχημένες επιχειρηματικές προσπάθειες του κατηγορούμενου. Τελευταία του δραστηριότητα φέρεται να ήταν επιχείρηση πώλησης αυγών, η οποία επίσης κατέρρευσε, αφήνοντάς τον εκτεθειμένο σε δάνεια και οφειλές που αδυνατούσε να εξυπηρετήσει.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έπαιξαν και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την κατάθεσή του. Αρχικά υποστήριξε ότι το κλειδί του σπιτιού της μητέρας του το είχε παραλάβει από περίπτερο όπου το είχε αφήσει η οικιακή βοηθός, όμως στη συνέχεια άλλαξε την εκδοχή του, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των αστυνομικών.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Άγιος Στέφανος, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του. Ο κατηγορούμενος δεν έφερε αντίσταση και σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία που, σύμφωνα με τις Αρχές, στοιχειοθετούν το κίνητρο και τη μεθοδικότητα του εγκλήματος.

