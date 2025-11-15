Δολοφονία Γιάννη Λάλα: Συμβόλαιο θανάτου ή προσωπική βεντέτα; Το λάθος που τους πρόδωσε

Στην υπόθεση της δολοφονίας του γνωστού ως “bodybuilder” Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα, το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2025, επικρατεί ακόμη πέπλο μυστηρίου. Παρότι έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, παραμένουν αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα για το αν ενήργησαν αυτόνομα ή κατόπιν εντολής τρίτου προσώπου.

Μετά από μέρες ερευνών, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε τέσσερις άνδρες, ανάμεσά τους έναν 38χρονο με βαρύ ποινικό παρελθόν, γνωστό στις αρχές για απαγωγή επιχειρηματία το 2022 με λύτρα 1 εκατομμυρίου ευρώ, αλλά και για ληστείες σε Σέρρες και Κομοτηνή. Ο ίδιος είχε εμπλακεί και σε ένοπλη ληστεία αγροτικής τράπεζας το 2012, όταν άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών για να διαφύγει.

Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, ένας 28χρονος και δύο νεότεροι 21 και 22 ετών, είχαν μικρότερη ή καμία εμπλοκή με τις αρχές στο παρελθόν.

Το μοιραίο λάθος των δραστών, που τους πρόδωσε, φαίνεται να σχετίζεται με τα κλεμμένα αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν, ενώ καθοριστικό ρόλο στην ταυτοποίησή τους έπαιξαν βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνεται το όχημα να καίγεται μετά τη δολοφονία.

Σε εφόδους σε Αθήνα, Χαλάνδρι, Καβάλα και Θεσσαλονίκη, η αστυνομία εντόπισε οκτώ όπλα (επτά πιστόλια και ένα περίστροφο) και περίπου 100.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, οι κατηγορούμενοι αρνούνται κάθε εμπλοκή, δηλώνοντας ότι «δεν γνωρίζουν τίποτα» και πως θα τοποθετηθούν μόνο ενώπιον του ανακριτή.

Οι αρχές εξετάζουν αν η δολοφονία του Γιάννη Λάλα ήταν εκτέλεση με προσωπικό κίνητρο ή συμβόλαιο θανάτου.

Καθοριστικά αναμένονται τα ευρήματα από τα κινητά τηλέφωνα των δραστών και οι απολογίες τους, εφόσον αποφασίσουν να μιλήσουν.

Το θύμα, υπενθυμίζεται, είχε απαλλαγεί το 2024 από τις κατηγορίες για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, με το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο να τον αθωώνει λόγω αμφιβολιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



