Δολοφονία Κούτσικου: Στο εδώλιο και πάλι ο δράστης

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου θα βρεθεί και πάλι σήμερα 7/11/2025 ο κρεοπώλης που καταδικάστηκε για τη δολοφονία του 31χρνου Μπάμπη Κούτσικου τον Ιανουάριο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες ο 51χρονος κατηγορείται για παράνομη οπλοφορία, καθώς όταν είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς είχε πάνω του παράνομα ένα κυνηγετικό μαχαίρι.

Να θυμίσουμε ότι τον περασμένο Ιούλιο σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο 51χρονος κρεοπώλης για τη δολοφονία του 31χρονου Μπάμπη Κούτσικου, στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, όπως αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αγρινίου.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ομόφωνα ένοχο για ανθρωποκτονία με δόλο, η οποία τελέστηκε σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και του επέβαλε την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, χωρίς κανένα ελαφρυντικό

