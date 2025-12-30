Δολοφονία Παπαδοπούλου: Απολογείται σήμερα ο γιος της, πως διέπραξε το έγκλημα

Κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 87χρονης μητέρας του Ελένης Παπαδοπούλου, απολογείται σήμερα Τρίτη 30/12/2025, ο 60χρονος γιος της. Ο ίδιος, φαίνεται πως σχεδίασε και διέπραξε το έγκλημα λόγω μεγάλων χρεών που είχε, τα οποία υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελένη Παπαδοπούλου, είχε βρεθεί απανθρακωμένη στο Κολωνάκι τον Ιανουάριο του 2022 και τη δολοφονία της εξιχνίασαν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον γιο της, που για 4 χρόνια, προσπαθούσε να παρουσιάσει τον θάνατό της ως δυστύχημα

Η 87χρονη Ελένη Παπαδοπούλου, χήρα πρώην υπουργού της κυβέρνησης Ανδρέα Παπανδρέου, είχε εντοπιστεί απανθρακωμένη μέσα στο διαμέρισμά της επί της οδού Λυκαβηττού στο Κολωνάκι. Ο 60χρονος γιος της επιχείρησε από την πρώτη στιγμή να παρουσιάσει το περιστατικό ως δυστύχημα.

Τα λόγια του στο «Φως στο Τούνελ» τον περασμένο Οκτώβριο προκαλούν ανατριχίλα. «Έχει τελειώσει η υπόθεση, να το κάνουμε θέατρο;», «Ένα ατύχημα έγινε από το τσιγάρο», έλεγε.

Τι έδειξε το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Το πόρισμα ωστόσο της Πυροσβεστικής, αλλά και τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Ο δράστης είχε δώσει ηρεμιστικά στην 87χρονη και όταν εκείνη δεν μπορούσε να αντιδράσει, την έπνιξε, την περιέλουσε με βενζίνη και την πυρπόλησε.

Οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών κατέληξαν πως ο 60χρονος γιος του θύματος ήταν ο μόνος που είχε πρόσβαση στον χώρο και στις καταθέσεις του, έπεσε μάλιστα σε αντιφάσεις.

Το κίνητρό του φαίνεται πως ήταν οικονομικό, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά χρέη που υπερέβαιναν τις 400.000 ευρώ και φέρεται να επιδίωκε να εξασφαλίσει την πώληση του πολύτιμου ακινήτου στο Κολωνάκι, κάτι που η μητέρα του δεν ήθελε με τίποτα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μεταξύ τους πριν από τον θάνατό της.

Σε τρεις φάσεις ο μηχανισμός θανάτου – Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου δεν πήγε καν στην κηδεία της

«Αν και αναμέναμε τις εξελίξεις αυτές, είμαστε σοκαρισμένοι από το γεγονός ότι ο μονάκριβος γιος εκτέλεσε τελικά τη μητέρα βάσει ενός σατανικού σχεδίου που φέρεται να ολοκλήρωσε σε τρεις φάσεις. Πέρα από τα χάπια που της χορήγησε, θεωρούν βέβαιο οι αστυνομικοί που έκαναν την έρευνα ότι πρέπει να της προκάλεσε και ασφυκτικό θάνατο, κλείνοντας μύτη και στόμα. Στη συνέχεια την περιέλουσε με μεγάλη ποσότητα βενζίνης και μετά έβαλε τη φωτιά», σημειώνει η Αγγελική Νικολούλη στο Mega.

«Όταν είχαμε πληροφορηθεί τις λεπτομέρειες, ήρθαμε σε επαφή με τον γιο. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι θεωρούσε την υπόθεση τελειωμένη. Μετά όμως κατάλαβε ότι έχουμε μπει στην έρευνα και άρχισε μία επαφή στενή, μιλούσαμε συνέχεια. Έπεφτε συνέχεια σε αντιφάσεις, δεν υπήρχε καμία ενσυναίσθηση», συμπληρώνει.

«Καταλάβαμε ότι ο γιος φερόταν βίαια σε αυτήν την ανήμπορη γυναίκα, της μίλαγε άσχημα», ανέφερε η Αγγελική Νικολούλη, ενώ η ίδια πληροφορήθηκε από συγγενείς ότι δεν είχε πάει ούτε στην κηδεία της μητέρας του, επικαλούμενος λόγους υγείας.

