Δολοφονία στη Γλυφάδα: Ποινική δίωξη στον 46χρονο για τη δολοφονία του πατέρα του

Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο 46χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 80χρονου πατέρα του στη Γλυφάδα, το πρωί της Κυριακής (25/1), με τον εισαγγελέα να του ασκεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το χρονικό του εγκλήματος

Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο 46χρονος φέρεται να τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του μέσα στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τις αρχές, γείτονας ειδοποίησε την Άμεση Δράση λίγο μετά τις 8 το πρωί, κάνοντας λόγο για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο με εμπλοκή ατόμου που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν τον 46χρονο να έχει τοποθετήσει τη σορό του πατέρα του στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του, ενώ το θύμα είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σοκαριστικές μαρτυρίες

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 80χρονος φέρεται να απηύθυνε δραματική έκκληση στον γιο του, λέγοντάς του «παιδί μου τώρα πέθανα, μη με σκοτώνεις άλλο». Όπως καταγγέλλεται, ο δράστης φέρεται να έβαλε εκκλησιαστική μουσική, προκειμένου να μην ακουστούν κραυγές από το διαμέρισμα.

Είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014

Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι ο 46χρονος είχε κατακρεουργήσει τη μητέρα του το 2014 και είχε αποφυλακιστεί το 2018 με περιοριστικούς όρους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τότε αναζητούσε και τον πατέρα του, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα για τον χειρισμό της υπόθεσης όλα αυτά τα χρόνια.

Ο 46χρονος βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων και αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για τη διαχείριση υποθέσεων βαριάς ψυχικής νόσου και τη προστασία των οικογενειών.

