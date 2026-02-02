Δολοφονία στη Νέα Πέραμο: Στο μικροσκόπιο πιθανή σύνδεση με υπόθεση του 2024 στη Μάνδρα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου άνδρα, το σώμα του οποίου εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου σε ρέμα στη Νέα Πέραμο.

Ο 27χρονος είχε απαχθεί λίγες ημέρες νωρίτερα έξω από την κατοικία του στην Ελευσίνα. Μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφός του, η οποία κατέθεσε ότι από υλικό καμερών ασφαλείας διαπίστωσε πως άγνωστα άτομα τον επιβίβασαν με τη βία σε αυτοκίνητο.

Διαβάστε επίσης: Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από τη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν υπήρξε επικοινωνία των δραστών για καταβολή λύτρων, στοιχείο που από νωρίς οδήγησε τις Αρχές στην εκτίμηση ότι η αρπαγή δεν είχε οικονομικό κίνητρο.

Πιθανή σύνδεση με παλαιότερη δολοφονία

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον τομέα της διαχείρισης εργατικού δυναμικού, φέρεται να είχε επαγγελματική ή προσωπική σχέση με επιχειρηματία που είχε δολοφονηθεί το 2024 στη Μάνδρα.

Στην υπόθεση εκείνη, οι δράστες είχαν πυρπολήσει το όχημα του θύματος, επιχειρώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, ενώ είχε καταστραφεί και το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

Τα στοιχεία από το σημείο εντοπισμού

Αντίστοιχες ενδείξεις εξετάζονται και στη σημερινή υπόθεση, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στο σώμα του 27χρονου, χωρίς ωστόσο να το καταφέρουν.

Η ιατροδικαστική έρευνα έδειξε ότι το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς στον κορμό. Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες, οι οποίοι εκτιμάται ότι αντιστοιχούν σε βολές που έγιναν σε κοντινή απόσταση.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, με τους αξιωματικούς να εξετάζουν το ενδεχόμενο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών και να αναζητούν τυχόν κοινά στοιχεία μεταξύ των δύο υποθέσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



