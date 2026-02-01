Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες

Ο νεαρός έχει καταγωγή από την Κρήτη και δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η αναγνώρισή του ήταν δύσκολη καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες
01 Φεβ. 2026 20:44
Pelop News

Τουλάχιστον οκτώ σφαίρες έχει δεχθεί ο νεαρός άνδρας που βρέθηκε νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο το απόγευμα της Κυριακής 1η Φεβρουαρίου 2026 ενώ οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμός.

Ο άνδρας που βρέθηκε δολοφονημένος και δεμένος χειροπόδαρα στο ρέμα στη Νέα Πέραμο είναι ένας 27χρονος, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.

Η σύντροφός του είχε δηλώσει την εξαφάνισή του στην Αστυνομία ενώ είχε καταθέσει στις Αρχές πως από τις κάμερες είδε 4 ενόπλους να αρπάζουν τον 27χρονο και να τον βάζουν σε αυτοκίνητο το οποίο αποδείχθηκε πως ήταν κλεμμένο.

Νεκρός άνδρας στη Νέα Πέραμο, έγκλημα δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ο νεαρός έχει καταγωγή από την Κρήτη και δεν έχει ποινικό παρελθόν, ενώ η αναγνώρισή του ήταν δύσκολη καθώς η σορός βρέθηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Στο σημείο βρέθηκαν δυο κάλυκες , ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγωγής για λύτρα ή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:24 Επισκέπτες εγκλωβισμένοι στο Χιονοδρομικό του Φαλακρού Δράμας
21:13 Παναθηναϊκός: Στην «πόρτα» της εξόδου ο Αταμάν;
21:04 Πορτογαλία: Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πακέτο 2,5 δις για ανοικοδόμηση μετά την «Cristin»
20:55 Ο Τραμπ ελπίζει σε συμφωνία με το Ιράν
20:44 Νέα Πέραμος: Με οχτώ σφαίρες «γάζωσαν» τον άνδρα, που στρέφονται οι έρευνες
20:36 Τρίτη θέση στη Βουλιαγμένη για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
20:31 Το δαιμονικό άλογο του κάμπου και άλλες ιστορίες φαντασμάτων από τη Δυτική Αχαϊα
20:26 Οι Μίνι Παίδες της ΝΕΠ πρωτιά στο τουρνουά της Νέας Σμύρνης
20:21 Δημ. Γιαννακόπουλος σε Αταμάν και παίκτες: Παραιτηθείτε, ξεφτιλισμένοι…
20:15 Ο ΝΟΠ πάλεψε, αλλά λύγισε από το Φάληρο και μπήκε με ήττα στο 2026
20:06 Η Αχαγιά ΄82 άστραψε και βρόντηξε με ΑΕ Βαρθολομιού – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:03 Σ. Πατσαούρα: «Τα παιδιά με τον χορό μαθαίνουν το σώμα τους»
20:02 Η μεγάλη απόδραση της Παναχαϊκής από την Καλαμάτα
19:55 Συνεχίστηκε η σκακιστική πανδαισία στη ΝΕΠ
19:49 Την Δευτέρα σταδιακή υποχώρηση των καιρικών φαινομένων-Τι ισχύει ανά περιοχή
19:40 Βανδάλισαν χώρο μνήμης για τον Αλκη Καμπάνο
19:27 Πάτρα: Σύσκεψη στα γραφεία του ΟΛΠΑ για τις πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων
19:21 Οι γυναίκες του Ατρόμητου πήραν εύκολα το ντέρμπι
19:14 Τραγωδία στην Ελβετία: Υπέκυψε 18χρονος στα τραύματα του, στους 41 οι νεκροί
19:07 Είχαμε την τιμητική μας και στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου στα Τρίκαλα – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ