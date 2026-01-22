Δολοφονία στο Λιθοβούνι: Προφυλακιστέος ο 44χρονος, δεν έπεισε ο ισχυρισμός του – Κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα και παρουσίασε 8 μάρτυρες

Με ένα 60σέλιδο απολογητικό υπόμνημα και έπειτα από μία μαραθώνια διαδικασία που κράτησε περίπου οκτώ ώρες, ο 44χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας κρίθηκε προφυλακιστέος, με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα Μεσολογγίου.

Στον καθ’ ομολογίαν δράστη ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Μεσολογγίου έχει ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε χθες στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Ο 44χρονος, με τον συνήγορό του Χρήστο Τσιμπούκη, είχε ετοιμάσει το απολογητικό του υπόμνημα, στο οποίο παρουσίαζε τη δική του εκδοχή για το πώς σκότωσε με την κυνηγετική του καραμπίνα τον 50χρονο. Η ανακρίτρια για περισσότερες από δύο ώρες έθετε ερωτήματα στον κατηγορούμενο σε σχέση με όσα ανέφερε στο απολογητικό του υπόμνημα. Ο ίδιος επέμενε στον ισχυρισμό του ότι αν δεν πυροβολούσε πρώτος, τότε το θύμα θα σκότωνε τον ίδιο. «Εδώ και καιρό δεχόμουν απειλές. Τον σκότωσα για να μην με σκοτώσει» είπε χαρακτηριστικά και στην ανακρίτρια, όπως είχε κάνει και στις αστυνομικές αρχές. Περιέγραψε πως το μοιραίο πρωινό του περασμένου Σαββάτου το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με την καραμπίνα του, καθώς και πως το προηγούμενο διάστημα δεχόταν απειλές από το θύμα.

Στο πλευρό του 44χρονου βρέθηκαν και οκτώ άτομα, κυρίως συγγενικά του πρόσωπα και φίλοι, οι οποίοι κατέθεσαν υπέρ του στην ανακρίτρια. Για αυτό είχε προϊδεάσει ο δικηγόρος του, ο οποίος είχε τονίσει ότι υπάρχουν μάρτυρες που θα εισφέρουν σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση, τα οποία, κατά την υπεράσπιση, αποδεικνύουν ότι ο δράστης κινδύνευε από το θύμα. Υπενθυμίζεται ότι ο 44χρονος, μετά την πράξη του, είχε παραδοθεί στις Αρχές, καθώς είχε τηλεφωνήσει στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν στο σπίτι του και να κατάσχουν το όπλο που τους παρέδωσε ο ίδιος.

Αίσθηση στην τοπική κοινωνία προκάλεσε και η κατάθεση της συζύγου του θύματος, η οποία φέρεται να είναι η πέτρα του σκανδάλου. Η ίδια είπε ότι ο σύζυγός της απειλούσε τον δράστη, καθώς το αντρόγυνο είχε χωρίσει το περασμένο Πάσχα και η γυναίκα είχε μετακομίσει στην Πάτρα μαζί με τον 44χρονο. Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού το ζευγάρι έσμιξε ξανά, όμως, όπως φαίνεται, τίποτα δεν ήταν ίδιο. Αποτέλεσμα ήταν ο 50χρονος να χάσει τη ζωή του από τους πυροβολισμούς που δέχτηκε, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν εν κινήσει, με τραύμα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ο 44χρονος θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

