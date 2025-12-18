Δολοφονία Βαλυράκη – Αυτόπτης μάρτυρας: «Ήταν σαν να του τη στήσανε»

Με την εξέταση του αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του Σήφη Βαλυράκη σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Ο μάρτυρας, ο οποίος σε προηγούμενη δικάσιμο είχε καταθέσει ότι είδε τη σκηνή της δολοφονίας του Βαλυράκη αναγνώρισε σήμερα τους δυο κατηγορούμενους για την ανθρωποκτονία, οι οποίοι στην προηγούμενη δικάσιμο δεν είχαν εμφανιστεί στη ακροατήριο και εκπροσωπήθηκαν από τους δικηγόρους τους.

Πρόκειται για δυο αδέλφια, τα οποία κατηγορούνται για τη δολοφονία του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, πλην όμως αρνούνται την κατηγορία, υποστηρίζοντας πως την επίμαχη μέρα δεν βρίσκονταν καν στη θάλασσα με το σκάφος τους. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος μάρτυρας έχει καταθέσει πως οι δύο κατηγορούμενοι με το σκάφος τους ήταν εκείνοι που είχαν «κυκλώσει» το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη.

Όπως είχε αναφέρει ο μάρτυρας, υπήρξε έντονη λογομαχία τους με το θύμα και τότε ο ένας από τους δυο κατηγορούμενους, επιβαίνοντες στο καΐκι, σήκωσε το κοντάρι που οι ψαράδες έχουν στις βάρκες τους και χτύπησε τρεις με τέσσερις φορές το θύμα, το οποίο έγειρε και έπεσε στη θάλασσα. «Είδα τον πρώτο κατηγορούμενο όρθιο να χτυπά. Ο δεύτερος ήταν σκυφτός σαν να τον χτυπούσε να τον αποτελειώσει, σαν απλώνει το χέρι να τον βοηθήσει; Δεν ξέρω» κατέθεσε ο μάρτυρας.

Ο κ. Ασμάνης επανέλαβε τα περί πιέσεων που δέχθηκε για να μη μιλήσει και υποστήριξε πως αμέσως μετά την πρώτη ημέρα της κατάθεσής του στο δικαστήριο και τη δημοσιοποιήση αυτής, έζησε ένα περίεργο περιστατικό. «Πήγα στην αγορά να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση;», είπε ο μάρτυρας και απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου προς υποστήριξη της κατηγορίας Νίκου Κωνσταντόπουλου για τις κινήσεις του σκάφους των κατηγορουμένων είπε: «Μόλις είδαν το φουσκωτό (του θύματος) πήγαν κατευθείαν πανω του. Ήταν σαν να του την είχανε στημένη».

Ακόμη, ο μάρτυρας μίλησε για κυκλωτικές κινήσεις που έκανε γύρω από το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη το καΐκι των κατηγορουμένων με στόχο -όπως είπε – τον εκφοβισμό του θύματος.

Υποστήριξη κατηγορίας: Τι είδατε τελευταίο πριν φύγετε από το σημειο;

Μάρτυρας: Φόραγε στολή επέπλεε και το σκάφος έβαλε μπρος και έφυγε για Πεζονήσι.

Υποστήριξη κατηγορίας: Του έφραζαν το δρόμο;

Μάρτυρας: Ναι.

Υποστήριξη κατηγορίας: Όταν ένα μεγαλύτερο σκάφος κάνει κυκλωτικές κινήσεις σε ένα μικρότερο τι θέλει να προκαλέσει;

Μάρτυρας: Κυματισμό και εκφοβισμό, ή να πέσεις στη θάλασσα ή να σηκωθείς να φύγεις.

Υποστήριξη κατηγορίας: Πόσες φορές είδατε να τον χτυπούν;

Μάρτυρας: Τρεις με τέσσερις φορές. Δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα. Εγειρε και μετά έπεσε.

Υποστήριξη κατηγορίας: Με βάση την εμπειρία σας (δείχνουν φωτό με τραυματία Βαλυράκη. Αυτά τα τραύματα είναι από σύρσημο πτώματος στην ακτή, από βράχια;

Μάρτυρας: Από χτυπήματα.

Πρόεδρος: Θα μας τα πουν οι ιατροδικαστές αυτά.

Υποστήριξη κατηγορίας: Πού τον είδατε να πέφτει;

Μάρτυρας: Στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού, στη μέση του σκάφους.

Στο σημείο αυτό ο κ. Κωνσταντόπουλος κάλεσε την υπεράσπιση «να αποσαφηνίσει εάν επιμένει στην υπερασπιστική γραμμή ότι από πλευράς της οικογένειας Βαλυράκη υπήρχε προσδοκία αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές».

Πρόεδρος: Δικονομικά σε αυτό το στάδιο δεν είναι υποχρεωμένοι.

Υπεράσπιση: Έχει επανατεθεί το ζήτημα. Είναι γνωστοί οι ισχυρισμοί μας στο δικαστήριο. Να διακόπτουμε την εξέταση μάρτυρα για να «απολογηθούμε» μας προσβάλλει.

Υπεράσπιση: Γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Με τι προσόντα;

Υπεράσπιση: Μα ήσασταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας…

Μάρτυρας:Το σκέφτηκα αλλά δεν πήγα

Υπεράσπιση: Για ποιο λόγο πήγατε στο Λιμεναρχείο μία εβδομάδα μετά;

Μάρτυρας: Όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η δίκη θα συνεχιστεί τον ερχόμενο Ιανουάριο.

