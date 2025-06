Δολοφονήθηκε ο ηθοποιός Τζόναθαν Τζος, τι υποστηρίζει ο σύζυγός του ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Νεκρός μετά από πυροβολισμούς, ο ηθοποιός Τζόναθαν Τζος, γνωστός από τις σειρές «King of the Hill» και «Parks and Recreation».

Δολοφονήθηκε την Κυριακή 1/06/2025, κοντά στο σπίτι του στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, σε ηλικία 59 ετών, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία στο Variety.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Τζος τραυματισμένο το απόγευμα της Κυριακής και προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του επί τόπου, αναφέρει το Sky News.

Ο σύζυγός του, Τρίσταν Κερν ντε Γκονζάλες, υποστήριξε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι ο δράστης φώναξε «βίαιες ομοφοβικές ύβρεις» πριν ανοίξει πυρ και ότι ο Τζος τον έσπρωξε για να τον σώσει.

«Δολοφονήθηκε από κάποιον που δεν άντεχε τη θέα δύο ανδρών που αγαπιούνται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κερν ντε Γκονζάλες.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζευγάρι είχε δεχτεί στο παρελθόν παρενόχληση από γείτονες, «πολλές φορές ανοιχτά ομοφοβική».



Το ζευγάρι βρισκόταν έξω από το παλιό τους σπίτι -το οποίο είχε καταστραφεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά από πυρκαγιά που κόστισε τη ζωή και στους τρεις σκύλους τους- όταν εντόπισαν μπροστά στο ακίνητο το κρανίο ενός από τα ζώα.

Ο Κερν ντε Γκονζάλες περιέγραψε ότι άρχισαν να «φωνάζουν και να κλαίνε» και τότε τους πλησίασε ένας άνδρας που τους απείλησε με όπλο.

«Στεκόμασταν δίπλα δίπλα», είπε. «Όταν ο άνδρας πυροβόλησε, ο Τζόναθαν με έσπρωξε για να με βγάλει από το στόχαστρο. Μου έσωσε τη ζωή».

Ωστόσο, η αστυνομία του Σαν Αντόνιο ανακοίνωσε ότι δεν έχει βρει αποδείξεις πως το έγκλημα ήταν προϊόν μίσους.

«Αν προκύψουν νέα στοιχεία, θα απαγγείλουμε τις σχετικές κατηγορίες στον ύποπτο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της. Ένας 56χρονος, ο Σίγκφρεντο Άλβαρες Σέχα, έχει ήδη κατηγορηθεί για φόνο.

Ο Τζόναθαν Τζος είχε γίνει γνωστός μέσω της δημοφιλούς animation σειράς «King of the Hill», όπου είχε δώσει τη φωνή του στον χαρακτήρα John Redcorn, η οποία προβλήθηκε από το 1997 έως το 2009 με συνολικά 13 σεζόν και πάνω από 250 επεισόδια.

Είχε επίσης ρόλο στην τηλεοπτική σειρά του NBC «Parks and Recreation», όπου υποδυόταν τον αρχηγό μιας φυλής αυτόχθονων και ιδιοκτήτη καζίνο.

