Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν

Ξεκίνησε η αποστολή SMS για το δωρεάν πρόγραμμα αντιμετώπισης παχυσαρκίας σε 30.000 δικαιούχους

Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
23 Δεκ. 2025 10:40
Pelop News

Ξεκίνησε η αποστολή μηνυμάτων SMS στους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 30.000 ωφελούμενους με νοσογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ άνω του 40 ή 37-40 με συννοσηρότητες) και παρέχει ολιστική φροντίδα χωρίς οικονομική επιβάρυνση: ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένες δημόσιες δομές, πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, διατροφική συμβουλευτική και επαναληπτικές επισκέψεις για παρακολούθηση.

Αγαπηδάκη: Σε εφαρμογή από σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους

Σήμερα και αύριο θα αποσταλούν 13.000 SMS, ενώ στις 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλα 17.000. Οι δικαιούχοι με ενεργοποιημένη άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι το πρόγραμμα προσφέρει ολιστική φροντίδα με συνεχή παρακολούθηση, κάνοντας την πρόληψη εύκολη και προσβάσιμη για όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:41 Χειροπέδες στην Πάτρα για ηρωίνη και δεκάδες φαρμακευτικά δισκία
10:40 Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν
10:38 Κίνα: Απέτυχε η δεύτερη απόπειρα να ολοκληρωθεί η δοκιμή ενός πυραύλου
10:37 Εξιχνιάστηκε κλοπή με λεία 2.000 ευρώ στο Αγρίνιο
10:31 Συνελήφθη διακινητής ναρκωτικών στην Πάτρα, τι βρέθηκε στην κατοχή του
10:29 Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
10:26 Διακινούσε ναρκωτικά από Ζάκυνθο στην Ηλεία, πιάστηκε στην Κυλλήνη
10:26 Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
10:19 Το «αντίο» του ΝΟΠ στον Λευτέρη Κακουλίδη
10:18 Φωτιά σε Ι.Χ. στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:08 Οι πέντε σημαντικές αλλαγές για εργαζόμενους το 2026
10:08 Λονδίνο: Νάρκωνε και βίαζε επί χρόνια την σύζυγό του, έξι συλλήψεις ΦΩΤΟ
10:00 ΕΣΗΕΠΗΝ: Γιόρτασαν οι δημοσιογράφοι της Ρόδου
9:58 Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ για «ανοικτούς» δρόμους από τους αγρότες και το «κλείσιμο» από την Τροχαία
9:55 Προσφορά τροφίμων από την Λέσχη 4χ4 Πάτρας
9:49 Γυμναστική για Μακρόν μαζί με Γάλλους στρατιώτες ΒΙΝΤΕΟ
9:49 «Ελ. Βενιζέλος»: Ρεκόρ όλων των εποχών για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών: 34 εκατ. επιβάτες το 2025
9:40 Χριστούγεννα 2025: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αττική
9:39 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ