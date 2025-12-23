Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Ξεκίνησε η αποστολή SMS, ποιοι θα λάβουν

Ξεκίνησε η αποστολή μηνυμάτων SMS στους δικαιούχους του δωρεάν προγράμματος αντιμετώπισης της παχυσαρκίας ενηλίκων, που εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Το πρόγραμμα αφορά συνολικά 30.000 ωφελούμενους με νοσογόνο παχυσαρκία (ΔΜΣ άνω του 40 ή 37-40 με συννοσηρότητες) και παρέχει ολιστική φροντίδα χωρίς οικονομική επιβάρυνση: ιατρική επίσκεψη σε συμβεβλημένες δημόσιες δομές, πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, διατροφική συμβουλευτική και επαναληπτικές επισκέψεις για παρακολούθηση. Αγαπηδάκη: Σε εφαρμογή από σήμερα το πρόγραμμα για την παχυσαρκία με 30.000 δικαιούχους Σήμερα και αύριο θα αποσταλούν 13.000 SMS, ενώ στις 28 και 29 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσουν άλλα 17.000. Οι δικαιούχοι με ενεργοποιημένη άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν να κλείσουν ραντεβού με τον ΑΜΚΑ τους. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε ότι το πρόγραμμα προσφέρει ολιστική φροντίδα με συνεχή παρακολούθηση, κάνοντας την πρόληψη εύκολη και προσβάσιμη για όλους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



