Δωρεάν Masterclass Υποκριτικής με τον Κώστα Ξυκομηνό στην Πάτρα

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στο Επίκεντρο+ στην Πάτρα. Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει στις 17:15, ενώ το masterclass θα διεξαχθεί από τις 18:00 έως τις 21:00.

23 Σεπ. 2025 19:08
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Karan Creative Media, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025, παρουσιάζουν ένα μοναδικό Masterclass υποκριτικής μπροστά στην κάμερα με εισηγητή τον καταξιωμένο ηθοποιό Κώστα Ξυκομηνό.

Η δράση απευθύνεται σε νέους ηθοποιούς, δημιουργούς και όλους όσους θέλουν να εξελίξουν την κινηματογραφική τους ερμηνεία.

Το masterclass θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 στο Επίκεντρο+ στην Πάτρα. Η προσέλευση των συμμετεχόντων θα ξεκινήσει στις 17:15, ενώ το masterclass θα διεξαχθεί από τις 18:00 έως τις 21:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και μπορείτε να δηλώσετε τη θέση σας μέσα από την ιστοσελίδα filmcall.karan-media.gr.

Αυτό το 3ωρο πρακτικό masterclass πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025, που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με δράσεις που ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την κινηματογραφική παιδεία σε όλη την Περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια του masterclass, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλύσουν βασικές τεχνικές κινηματογραφικής υποκριτικής και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία καθοδήγησης του ηθοποιού από τον σκηνοθέτη. Θα παρακολουθήσουν ζωντανά σκηνές, όχι απλώς ως θεατές, αλλά μέσα στην αίσθηση του γύρισματος, ενώ μέσα από διορθώσεις και σχολιασμό πάνω στην εικόνα θα κατανοήσουν βαθύτερα την κινηματογραφική γλώσσα και την ερμηνεία. Το σκεπτικό του σεμιναρίου είναι “Act – Δρω – Πράττω”, για μια πραγματικά βιωματική εμπειρία και όχι θεωρητική διδασκαλία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, γι’ αυτό εξασφαλίστε τη θέση σας εγκαίρως. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα filmcall.karan-media.grή στείλτε τις ερωτήσεις σας στο filmcall@karan-media.gr.

🎭 Λίγα λόγια για τον Κώστα Ξυκομηνό

Ο Κώστας Ξυκομηνός είναι ηθοποιός με πολυετή παρουσία στο θέατρο και τον κινηματογράφο. Σπούδασε υποκριτική στο Θεατρικό Εργαστήριο του Βασίλη Διαμαντόπουλου και συνέχισε στο Θεατρικό Εργαστήριο του Άκη Δαβή.

Στο θέατρο έχει συνεργαστεί με σημαντικούς σκηνοθέτες όπως η Σοφία Σπυράτου, ο Άκης Δαβής, η Ρούλα Πατεράκη και η Μαρία Σάββα.

Στον κινηματογράφο έχει συμμετάσχει σε ταινίες καταξιωμένων δημιουργών όπως οι Γιάννης Οικονομίδης, Γιώργος Λάνθιμος, Αργύρης Παπαδημητρόπουλος, Βασίλης Μαζωμένος, Νίκος Τριανταφυλλίδης, Δημήτρης Αθανίτης και άλλοι.

Με βαθιά γνώση της κινηματογραφικής ερμηνείας, ο Κώστας Ξυκομηνός μεταφέρει την εμπειρία του με τρόπο ουσιαστικό, πρακτικό και εμπνευστικόγια τη νέα γενιά δημιουργών.

Δηλώστε συμμετοχή
Η συμμετοχή στο Masterclass είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται δήλωση συμμετοχής λόγω περιορισμένων θέσεων.
Κάντε την αίτησή σας εδώ: https://forms.gle/jBmSH68HPDfdr3bs5
Για περισσότερες πληροφορίες: filmcall@karan-media.gr
Ακολουθήστε μας στο Instagram: @KaranCreativeMedia

Το Masterclass πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους Δυτικής Ελλάδας 2025.
Διοργάνωση: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Film Office Western Greece – Karan Creative Media. Με την υποστήριξη: Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης, Πανεπιστημίου Πατρών, Επιμελητηρίου Αχαΐας, Rentphotovideo
