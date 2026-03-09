«Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν»! Το μήνυμα Τραμπ στην Αυστραλία

Σύμφωνα με το CNN Sports, οι παίκτριες εξαναγκάστηκαν σε αλλαγή στάσης από την ομοσπονδία της χώρας τους και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τουλάχιστον τρεις παίκτριες έκαναν χειρονομίες για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της αποστολής, κατά την αναχώρηση της ομάδας προς το ξενοδοχείο, μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο Asian Cup

«Δώστε άσυλο στις ποδοσφαιρίστριες του Ιράν, εάν επιστρέψουν ίσως τις σκοτώσουν»! Το μήνυμα Τραμπ στην Αυστραλία
09 Μαρ. 2026 17:30
Pelop News

Η αθλητική γνώμη έχει στρέψει την προσοχή της στην ασφάλεια των ποδοσφαιριστριών της εθνικής Ιράν, την ώρα που οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, με το Ιράν να βομβαρδίζεται από Ισραήλ – ΗΠΑ και την Τεχεράνη να προσπαθεί να “απαντήσει”.

ΠΑΟΚ: Κλείνει εντός εβδομάδας η συμφωνία για το Καυτανζόγλειο

Η εθνική ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν προέβη σε στάση διαμαρτυρίας, κατά τις πρώτες ημέρες παρουσίας της στο Κύπελλο Ασίας, η οποία ωστόσο έχει προκαλέσει μεγάλο θόρυβο πίσω στην πατρίδα τους.

Στο δεύτερο παιχνίδι της εθνικής ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, όμως, οι διεθνείς παίκτριες έψαλλαν και χαιρέτησαν στρατιωτικά, όσο έπαιζε στα μεγάφωνα ο ύμνος της χώρας τους, γεγονός που έφερε πλήθος αντιδράσεων σε όλο τον κόσμο, εν μέσω της ανταλλαγής βομβαρδισμών στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με το CNN Sports, οι παίκτριες εξαναγκάστηκαν σε αλλαγή στάσης από την ομοσπονδία της χώρας τους και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τουλάχιστον τρεις παίκτριες έκαναν χειρονομίες για βοήθεια μέσα από το λεωφορείο της αποστολής, κατά την αναχώρηση της ομάδας προς το ξενοδοχείο, μετά το τελευταίο της παιχνίδι στο Asian Cup.

Οι ποδοσφαιρίστριες φέρονται να κινδυνεύουν, σε μία ενδεχόμενη επιστροφή τους στο Ιράν, την ώρα που αρκετά Μέσα στην πατρίδα τους, τις χαρακτηρίζουν “προδότριες πολέμου”.

Μετά την τελική τους ήττα στο Κύπελλο Ασίας Γυναικών AFC την Κυριακή (08.03.2026), οι οπαδοί της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν συγκεντρώθηκαν γύρω από το λεωφορείο τους φωνάζοντας στην αστυνομία να «σώσει τα κορίτσια μας» καθώς αυτό απομακρυνόταν.

Σημερινά (09.03.2026) ρεπορτάζ ανέφεραν ότι πέντε παίκτριες το έσκασαν από το ξενοδοχείο που είχε καταλύσει η αποστολή της εθνικής τους ομάδας και βρίσκονται πλέον υπό την ασφάλεια των αστυνομικών δυνάμεων στην Αυστραλία.

«Ως αποτέλεσμα της γενναίας πράξης πολιτικής ανυπακοής τους να μην τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο του τρέχοντος καθεστώτος, αντιμετωπίζουν τρομερές συνέπειες σε περίπτωση επιστροφής τους στο Ιράν», δημοσίευσε ο Ρέζα Παχλαβί (γιος του ανατραπέντος σάχη του Ιράν) στο X. «Καλώ την αυστραλιανή κυβέρνηση να διασφαλίσει την ασφάλειά τους και να τους παράσχει κάθε απαραίτητη υποστήριξη».

Ανάλογο ήταν και το σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο “truthsocial”, ο οποίος έκανε έκκληση στον πρωθυπουργό της Αυστραλίας, να δώσει άσυλο στις αθλήτριες, τονίζοντας ότι σε περίπτωση που γυρίσουν στην πατρίδα τους, είναι πολύ πιθανό να χάσουν τη ζωή τους.

“Η Αυστραλία διαπράττει ένα τρομερό ανθρωπιστικό λάθος επιτρέποντας την αναγκαστική επιστροφή της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν στο Ιράν, όπου είναι πολύ πιθανό να σκοτωθούν. Μην το κάνετε, κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε τους ΑΣΥΛΟ. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα τις δεχτούν οι ΗΠΑ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα” ανέφερε ο πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Ζακί Χαϊνταρί, εκπρόσωπο της Διεθνούς Αμνηστίας, οι παίκτριες κινδυνεύουν με διώξεις εάν επιστρέψουν στην πατρίδα τους. «Ορισμένα από τα μέλη της ομάδας πιθανότατα έχουν ήδη δει τις οικογένειές τους να απειλούνται», δήλωσε στο AFP, ενώ η ιρανική πρεσβεία στην Αυστραλία δεν προχώρησε σε κάποιο σχετικό σχόλιο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:34 Δολοφονική επίθεση: Ποδοσφαιριστής ομάδας νέων μαχαιρώθηκε από τον αδερφό αντιπάλου του
21:23 Ντόναλντ Τραμπ: Θα δολοφονηθεί και ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ αν δεν εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα
21:16 Απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης: Θα εκτοξεύουμε πυραύλους με κεφαλές άνω του ενός τόνου
21:06 «Σκότωσες τη μάνα που σε γέννησε»-«Δεν είμαι δολοφόνος, έχω βιώσει bullying», ένταση στην απολογία του ο μητροκτόνος της Λάρισας
20:55 Σοκ στην Πάτρα: Βρέθηκε νεκρή 25χρονη κοπέλα
20:47 Πάνω από 11 κιλά ισχυρού συνθετικού ναρκωτικού κατασχέθηκαν στην Κομοτηνή
20:40 Δήμος Ερυμάνθου: Οι απαντήσεις στον Κανελλόπουλο για Σφαγεία, Πυροπροστασία και αντιπλημμυρικά
20:34 Πάρτι στο Αγρίνιο με ανατροπή για τα 100 χρόνια του Παναιτωλικού
20:30 Ηράκλειο: Χειροπέδες σε έναν 40χρονο για βεγγαλικά
20:24 Α’ Κατηγορία: Ο Εθνικός Πατρών έβαλε στοπ στον Αρη
20:22 Καλαμπάκος: «Κάναμε ένα βήμα, έχουμε ακόμα δρόμο»
20:16 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Που εκτινάσσεται η ΝΔ 2,5 μονάδων, το 56,6% «βλέπει» τρίτη θητεία Μητσοτάκη
20:07 Κένυα: Τουλάχιστον 42 νεκροί από πλημμύρες, εκκενώθηκε το Εθνικό Πάρκο Μασάι Μάρα, ΒΙΝΤΕΟ
20:00 Κάποτε οι Χριστιανοί, τώρα οι Μουσουλμάνοι
19:55 1.300 πρόσφυγες στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24ωρα
19:50 Τέλος ο Σεγκούρα από τον Προμηθέα
19:43 Οι G7 δεν απελευθερώνουν αποθέματα πετρελαίου, κάτω από 100 δολάρια το βαρέλι
19:42 Τι καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCΟ για την άνοδο της ΝΔ
19:40 Γιατί καθυστερεί ο γάμος της Ηλιάνας Παπαγεωργίου
19:36 Δείτε ποια πατρινή βολειμπολίστρια σήκωσε κούπα με τον Πανιώνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ