Δούκας: Έμαθα από τα sites τη συμμετοχή μου στην Πολιτική Γραμματεία – “Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος”

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας άφησε νέες αιχμές για τις εσωκομματικές ισορροπίες στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με συνέντευξή του στο Action 24, δηλώνοντας πως έμαθε τη συμμετοχή του στην Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου από τα sites.

Όπως είπε, είχε προτείνει τέσσερα με πέντε στελέχη για τις επιτροπές, ωστόσο οι εισηγήσεις του δεν έγιναν δεκτές.

«Λέω καθαρά ότι υπήρξε μια στενοχώρια. Τέσσερα-πέντε στελέχη με εμπειρία έμειναν εκτός. Είχαμε προτείνει συγκεκριμένα αυτούς τους ανθρώπους, και ήμουν μόνο εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως δεν είχε ενημέρωση για τη σύνθεση των Γραμματειών. «Πρέπει να τα δει αυτά ο πρόεδρος, για να προχωρήσουμε με ενότητα στο συνέδριο», τόνισε.

Ο κ. Δούκας υπογράμμισε πως παραμένει προσηλωμένος στον στόχο του ΠΑΣΟΚ να βγει πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές, λέγοντας: «Κατέβηκα υποψήφιος πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και με ενδιαφέρει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο στις επόμενες εκλογές».

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στην ανάγκη για διάλογο με τις προοδευτικές δυνάμεις, διευκρινίζοντας ότι αυτό δεν σημαίνει σύμπλευση, αλλά πολιτική επικοινωνία στη βάση κοινών αξιών και δράσεων.

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να καταθέτει τις προτάσεις του και θα κριθεί από τον ελληνικό λαό. Εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα το ΠΑΣΟΚ να δυναμώσει. Πρέπει να έχουμε διάλογο; Πρέπει να μιλάμε. Άμα έχεις καθαρές θέσεις και αξίες, φοβάσαι να μιλήσεις με άλλες προοδευτικές δυνάμεις;», σημείωσε, αναφερόμενος και στις κοινές παρεμβάσεις για την Παλαιστίνη και το 13ωρο.

Απαντώντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, τόνισε πως «άλλο διάλογος και άλλο συμπόρευση», επιχειρώντας να χαμηλώσει τους τόνους: «Ο κ. Δούκας είπε άλλο συμπόρευση και άλλο διάλογος. Δεν νομίζω ότι είπε να μιλήσουμε με τον Τσίπρα. Είπε διάλογο κάνουμε με όλους. Διάλογο κάνω κι εγώ με τον κ. Μηταράκη. Άλλο διάλογος και άλλο συμπόρευση».

Όσον αφορά φήμες περί “αντάρτικου”, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε: «Ανακοινώθηκαν οι επιτροπές, είναι μέσα κορυφαία στελέχη, προχωράμε συντεταγμένα και ενωμένα σε ένα συνέδριο. Ο καθένας μας μετριέται και με την προσφορά του».

