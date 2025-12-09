Δούκας για Ολυμπιακούς Κωφών 2029: «Μεγάλη νίκη της συμπερίληψης»

Με οριακή ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών στο Τόκιο, η Αθήνα αναδείχθηκε διοργανώτρια των Θερινού Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών του 2029.

Δούκας για Ολυμπιακούς Κωφών 2029: «Μεγάλη νίκη της συμπερίληψης»
09 Δεκ. 2025 14:58
Pelop News

Στην Αθήνα θα χτυπά η καρδιά των Θεριμών Ολυμπιακών Αγώνων Κωφών το 2029, καθώς η ελληνική υποψηφιότητα επικράτησε στην ψηφοφορία της Διεθνούς Επιτροπής Αθλητισμού Κωφών (ICSD) που πραγματοποιήθηκε στο Τόκιο, κερδίζοντας το Ζάγκρεμπ με οριακή διαφορά 33 έναντι 31 ψήφων.

Η ελληνική αποστολή παρουσίασε αναλυτικά τον φάκελο υποψηφιότητας, με έμφαση στις σύγχρονες αθλητικές υποδομές της πρωτεύουσας, τη διοργανωτική εμπειρία της χώρας και τη δυνατότητα φιλοξενίας ενός μεγάλου διεθνούς αθλητικού γεγονότος με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Σημαντική ήταν και η δημόσια στήριξη της υποψηφιότητας από τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, ο οποίος με επιστολή του είχε δηλώσει τη δέσμευση του Δήμου για την πλήρη προετοιμασία και επιτυχή υλοποίηση της διοργάνωσης.

Σε δήλωσή του μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο κ. Δούκας τόνισε ότι η ανάθεση των Αγώνων στην Αθήνα αποτελεί «σπουδαία τιμή για την πόλη» και έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς αθλητικής κοινότητας στις δυνατότητές της. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται ταυτόχρονα για «μια μεγάλη νίκη της συμπερίληψης και της συνεργασίας», επισημαίνοντας πως το μήνυμα της διοργάνωσης είναι ότι «ο αθλητισμός είναι για όλους».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών, Ιωσήφ Σταυρακάκης, έκανε λόγο για «διεθνή διάκριση που αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια, την επιμονή και το όραμα όλων όσοι εργάστηκαν για την επιτυχία της ελληνικής υποψηφιότητας». Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Δήμο Αθηναίων και τον δήμαρχο για τη σταθερή στήριξή τους, τονίζοντας ότι ο ρόλος της Αθήνας θα είναι καθοριστικός, καθώς θα φιλοξενήσει το μεγαλύτερο μέρος των αγωνισμάτων.

Οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών του 2029 αναμένεται να φέρουν χιλιάδες αθλητές, συνοδούς και επισκέπτες από όλον τον κόσμο στην ελληνική πρωτεύουσα, δίνοντας ισχυρή ώθηση τόσο στον αθλητισμό όσο και στον τουρισμό, ενώ θα αναδείξουν διεθνώς την έννοια της ισότιμης συμμετοχής και της συμπερίληψης.

