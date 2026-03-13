Δούκας για τη διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου: «Με τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα»

Ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη διεύρυνσης και υπέρβασης καταστάσεων που πλήγωσαν την παράταξη, καθώς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

Δούκας για τη διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου: «Με τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα»
13 Μαρ. 2026 9:56
Pelop News

Με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας εξέδωσε δήλωση στην οποία επισημαίνει ότι «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του κόμματος».

Ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη διεύρυνσης και υπέρβασης καταστάσεων που πλήγωσαν την παράταξη, καθώς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

«Σε ένα δημοκρατικό κόμμα και κυρίως σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως συμφωνίας ή διαφωνίας», σημειώνει ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι η πορεία προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Τέλος, τονίζει την ανάγκη για ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικό διάλογο, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία, με στόχο την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:42 Πλεύρης για Κωνσταντινόπουλο: «Πράξη υψηλού κοινοβουλευτικού ήθους» η παράδοση της έδρας
11:38 Δείτε σε ποιους κλάδους υπογράφεται νέα σύμβαση, αυξήσεις για την διετία 26-27
11:36 Στη Βούλα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο – Σε στενό κύκλο η κηδεία του σπουδαίου σόουμαν ΦΩΤΟ
11:31 ΔΕΥΑΠ: Εργασίες μετατόπισης αγωγού ύδρευσης την Δευτέρα 16 Μαρτίου
11:30 Ανδρουλάκης για Predator: «Κατέρρευσε το αφήγημα περί ιδιωτών» μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν
11:26 Φορολογικές δηλώσεις: Δωρεάν online σεμινάριο σήμερα με οδηγίες από την ΑΑΔΕ
11:25 Με πτώση «άνοιξε» η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας
11:19 Αίγιο: Συνάντηση του Επιχειρηματικού Συλλόγου με τον Δ. Τριανταφυλλόπουλο
11:18 Δείτε πότε θα γίνει η έκτακτη σύσκεψη της Περιφέρειας για τον Οδοντωτό – Σφοδρές αντιδράσεις
11:14 Λαφαζάνης με πορτρέτο Χαμενεΐ στο Σύνταγμα: Ξεσπά ο φωτογράφος Γιώργος Κονταρίνης για τα σχόλια περί AI
11:14 Συνελήφθη 17χρονος στο Αίγιο για διακίνηση ναρκωτικών
11:08 Ανοιξιάτικο σκηνικό μέχρι τα μέσα της εβδομάδας, βροχές και πτώση της θερμοκρασίας μετά
11:07 Αρνητικό πρόσημο οι ευρωαγορές, το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι
11:05 Ακυρώσεις πτήσεων και σήμερα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λόγω Μέσης Ανατολής
11:03 Η Τούρτα του Προέδρου –  Παιδική αποστολή και η σκιά της εξουσίας
11:00 Γερουλάνος για τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι»
10:55 Θεσσαλονίκη: Η σοκαριστική στιγμή που έπεσε αιμόφυρτος ο 20χρονος μετά το μαχαίρωμα στην πλάτη
10:54 Θα πάει η Αννα Καραμανλή στα Καλάβρυτα;
10:50 Πάτρα: Ο παραλιακός ποδηλατόδρομος, το ατύχημα του Ηλιάδη και η αντίδραση του Δήμου
10:46 ΝΟΠ: Σημαντική βοήθεια και από τον Αντίοχο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εφημερίδα 13.3.26
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ