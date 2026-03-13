Δούκας για τη διαγραφή Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου: «Με τις διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα»

Με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, ο Χάρης Δούκας εξέδωσε δήλωση στην οποία επισημαίνει ότι «με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του κόμματος».

Ο κ. Δούκας υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη διεύρυνσης και υπέρβασης καταστάσεων που πλήγωσαν την παράταξη, καθώς ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

«Σε ένα δημοκρατικό κόμμα και κυρίως σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως συμφωνίας ή διαφωνίας», σημειώνει ο κ. Δούκας, προσθέτοντας ότι η πορεία προς τις επόμενες βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Τέλος, τονίζει την ανάγκη για ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικό διάλογο, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία, με στόχο την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



