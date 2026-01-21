Δούκας με αιχμές κατά Ανδρουλάκη: «Θολό μήνυμα και στασιμότητα – Με αλλαγή στρατηγικής το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει πρώτο κόμμα»

Με σαφείς αιχμές προς τη στρατηγική του Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά χωρίς να ανοίγει θέμα ηγεσίας, επανήλθε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ενόψει του επικείμενου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (21.01.2026) στον ΣΚΑΪ, χαρακτήρισε θετική την έντονη εσωκομματική συζήτηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κόμμα εμφανίζει «δημοσκοπική στασιμότητα» και εκπέμπει «θολό πολιτικό μήνυμα», γεγονός που –όπως είπε– απομακρύνει τον στόχο της πρωτιάς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε ένα τριπλό πολιτικό πλαίσιο, το οποίο, κατά την άποψή του, μπορεί να προσδώσει καθαρό στίγμα στο ΠΑΣΟΚ:

ξεκάθαρο ψήφισμα αποκλεισμού κάθε ενδεχόμενης συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία,

σαφές «ναι» στην προοδευτική διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς και εξαρτήσεις,

και ένα ανοιχτό συνέδριο με ουσιαστικό ρόλο για τα μέλη και τους φίλους του κόμματος.

«Αν ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθήσει αυτό που λέω για αλλαγή στρατηγικής, θα γίνουμε πρώτο κόμμα και το πιστεύω βαθιά», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι σήμερα, παρά τις ισχυρές προτάσεις, «λείπουν τα θεμέλια ώστε να γίνουν ολοκληρωμένη προγραμματική πρόταση διακυβέρνησης».

Ο κ. Δούκας ξεκαθάρισε ότι δεν θέτει ζήτημα ηγεσίας, αλλά καταθέτει πολιτικές προτάσεις, επιμένοντας πως το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται «ένα ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας προς την κοινωνία». «Με αλλαγή στρατηγικής μπορούμε να γίνουμε πρώτο κόμμα», επανέλαβε.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ διεξήχθη σε κλίμα εντάσεων, με τον ίδιο να ασκεί σκληρή κριτική στη μέχρι σήμερα πορεία. «Η στρατηγική μας απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται», είχε δηλώσει, εκφράζοντας ανησυχία τόσο για τα εκλογικά ποσοστά όσο και για τη συνολική φυσιογνωμία του κόμματος.

Αναφερόμενος στις δηλώσεις της Μαρία Καρυστιανού, σημείωσε ότι «δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα», τονίζοντας πως το δικαίωμα στην άμβλωση αποτελεί «κορυφαία στιγμή του ΠΑΣΟΚ» από το 1986. Αν και δήλωσε σεβασμό στην προσωπική της διαδρομή, κάλεσε την ίδια να ξεκαθαρίσει δημόσια τη θέση της, υποστηρίζοντας ότι η σχετική τοποθέτησή της κινείται «σε άλλη κατεύθυνση».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



