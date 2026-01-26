Δούκας: Να συζητήσουμε τι κρατά το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο στις δημοσκοπήσεις

26 Ιαν. 2026 21:24
Στην ανάγκη αλλαγής της στρατηγικής του κόμματος επιμένει ο Χάρης Δούκας διαφωνώντας με το «κουκούλωμα» των θεμάτων που κρατούν το ΠΑΣΟΚ καθηλωμένο στις δημοσκοπήσεις.

«Είμαστε επισήμως σε μια διαδικασία προσυνεδριακού διαλόγου και θέλουμε να πάμε σε ένα συνέδριο διαλόγου, βαθιά πολιτικό. Τι ακριβώς θα συζητήσουμε αν δεν βάλλουμε αυτά τα θέματα; Θα τα κουκουλώσουμε; Εγώ δεν συμφωνώ στο κουκούλωμα. Το κουκούλωμα είναι καθήλωση», τονίζει ο κ. Δούκας υπενθυμίζοντας ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας είχε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες εκτιμά ότι θα συμβάλουν στο να δημιουργηθεί η συνθήκη «ανατροπής» στις προσεχείς εκλογές. Επαναλαμβάνοντας ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση προτείνει να υπάρξει ψήφισμα στο Συνέδριο με ένα καθαρό «όχι» στην συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, να ξεκινήσει από τώρα ο προγραμματικός διάλογος με άλλες δυνάμεις της κεντροαριστεράς «για μια προοδευτική κυβέρνηση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ» και να διασφαλιστεί στην πορεία προς το Συνέδριο το πλαίσιο της εσωκομματικής δημοκρατίας με την τήρηση του καταστατικού.

Σταθερός στη θέση του παραμένει και για την επιχείρηση αμφίπλευρης διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, δηλώνοντας σήμερα στο ERTnews radio ότι όποιος βουλευτής θέλει να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ να παραδώσει πρώτα την έδρα του στο κόμμα με την «σημαία» του οποίου εκλέχτηκε. Το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, όπως και ο Παύλος Γερουλάνος δια των πολιτικών του φίλων στην Οργανωτική Γραμματεία Συνεδρίου υπογραμμίζουν τη σημασία να γίνει η εκλογή Συνέδρων με βάση το μητρώο μελών από τις προηγούμενες εσωκομματικές διαδικασίες, δηλαδή να μην ισχύσει ο «αλγόριθμος» που «προτιμά» η ηγεσία και έχει ως βάση το πλάνο των ευρωεκλογών και των διπλών εθνικών εκλογών. Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, με αυτόν τον «αλγόριθμο» θα έρθουν στο Συνέδριο περισσότεροι από ένα νομό της Κρήτης και λιγότεροι από την Αθήνα.

