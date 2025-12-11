Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας κατά την προσαγωγή στην Ευελπίδων των δύο συλληφθέντων για τη δολοφονία στη Φοινικούντα

Με δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας έφτασαν σήμερα (11/12/2025) το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

Εγκλημα Φοινικούντα: Ο ανιψιός «σκότωνε» την κληρονομιά, τι έλεγε πριν τη σύλληψη

Στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών οδηγούνται ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και ο 32χρονος επιχειρηματίας, με τον οποίο επικοινώνησε ο αυτόπτης μαρτυράς της στυγερής δολοφονίας λίγα μόλις λεπτά μετά το έγκλημα, προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης εναντίον τους.

Αμέσως μετά η μεταγωγή της αστυνομίας θα αναχωρήσει για την Καλαμάτα, προκειμένου να παρουσιαστούν οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία, ενώπιον ανακρίτριας και να απολογηθούν.

«Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»

«Ο πελάτης μου είναι αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν», δήλωσε ο δικηγόρος του 31χρονου, Γιάννης Βέρρας.

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, δεν γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης καθώς από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρ’ όλα αυτά είναι εμπειρότατη η κυρία ανακρίτρια, έχει εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έχει εκδοθεί αυτό και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους», επισήμανε.

«Ο εντολέας μου δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος. Η ψυχολογική κατάστασή του είναι άθλια», κατέληξε ο δικηγόρος του ανιψιού του 68χρονου.

Αναζητούν και τρίτο άτομο

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους δύο συλληφθέντες αναζητείται και ένα τρίτο άτομο. Πρόκειται για έναν άνδρα νεαρής ηλικίας που βρίσκεται στη Γερμανία για ταξίδι αναψυχής.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν λάβει σήμα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του. Μετά από αυτές τις εξελίξεις και δύο μήνες εντατικών ερευνών, ανοίγεται ένα νέο σύνθετο σκηνικό.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του «φυσικού» αυτουργού ενώ βάζει σε νέα βάση και τα κίνητρα της δολοφονίας.

