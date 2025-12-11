Εγκλημα Φοινικούντα: Ο ανιψιός «σκότωνε» την κληρονομιά, τι έλεγε πριν τη σύλληψη

Το γεγονός ότι ξεπουλούσε την ακίνητη περιουσία που μόλις κληρονόμησε, προκάλεσε απορία για τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που εκτελέστηκε εν ψυχρώ μαζί με τον επιστάτη, στις αρχές Οκτωβρίου και τέθηκε υπό στενή παρακολούθηση από τους αστυνομικούς.

Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με μαρτυρίες από το περιβάλλον του νεκρού, η περιουσία που άφησε ο 68χρονος στον ανιψιό του είναι κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ, ενώ πληροφορίες αναφερούν πως εξέφραζε ανησυχία, ότι θα γίνει στόχος απαγωγής εξαιτίας της κληρονομιάς.

Λίγο μετά την κατάθεση που έδωσε στην αστυνομία, ο ανιψιός επέστρεψε στη Φοινικούντα και άρχισε να πουλάει τα σπίτια που του άφησε ο θείος, ακόμη και το πατρικό του.

Το Mega ανέφερε ότι «σκότωσε» δύο ακίνητα και το ίδιο επιχείρησε να κάνει με ακόμη οκτώ.

Το γεγονός ότι τα έδινε όσο-όσο σε συνδυασμό με τα κινητά των εμπλεκομένων στην υπόθεση που μίλησαν, «έκαψαν» τον νεαρό.

Πληροφορίες του Mega ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί χαρακτήρισαν «βιαστικές» έως και «περίεργες» τις πρόσφατες κινήσεις του ανιψιού, καθώς φαινόταν ότι έκλεινε παλιούς ή νέους λογαριασμούς, ή μπορεί να συγκέντρωνε χρήματα για να διαφύγει στο εξωτερικό, γιατί από τη στιγμή που έχει συλληφθεί δεν μπορεί να εξαργυρώσει αυτά που κληρονόμησε.

Υπενθυμίζεται για το διπλό φονικό, ότι το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου ένας άνδρας μετέβη στο χώρο υποδοχής του κάμπινγκ και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αλλά και έναν φίλο του. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, χρησιμοποιώντας μοτοσικλέτα, στην οποία περίμενε ο συνεργός του.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας και το Αστυνομικό Τμήμα Πύλου, καθώς και από την αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, διακριβώθηκε τότε η εμπλοκή στην υπόθεση δύο δραστών, ενώ παράλληλα χαρτογραφήθηκε πλήρως η διαδρομή που ακολούθησαν.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο 22χρονων, από τους οποίους ο ένας στις 14 Οκτωβρίου 2025 εμφανίστηκε αυτοβούλως στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε και προσήχθη κατόπιν συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Πλέον, οι συνολικοί συλληφθέντες ανέρχονται στους τέσσερις -δύο άτομα που είχαν συλληφθεί λίγο μετά τη δολοφονία, και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη και ο φίλος του, που είναι επιχειρηματίας στην Αθήνα- και θα φτάσουν τις πέντε όταν εντοπιστεί το άτομο που αναζητείται.

