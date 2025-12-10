Φοινικούντα: Τα σημεία κλειδιά της υπόθεσης, η διαθήκη και τα τηλέφωνα «έκαψαν» τον ανιψιό και μπήκε στο κάδρο για τη διπλή δολοφονία, ΒΙΝΤΕΟ

Πέρασαν σχεδόν δυόμισι μήνες από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας και ο αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του θύματος συνελήφθη και διώκεται ως ηθικός αυτουργός του εγκλήματος. Για το έγκλημα συνελήφθη και ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα τρίτο άτομο σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

«Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα

Το τρίτο πρόσωπο που αναζητείται βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ στο εξωτερικό. Ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας συνελήφθησαν στο σπίτι του τελευταίου στη Βούλα από στελέχη του Ανθρωποκτονιών.

Οι έρευνες της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη των δύο ανδρών ήταν εδώ και μήνες σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, στα μέσα Νοεμβρίου είχε προχωρήσει σε έρευνα στα καταστήματα του επιχειρηματία στον οποίο εργαζόταν ο 22χρονος που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του επιστάτη.



Πώς έφτασαν στα ίχνη των δραστών

Μετά τις προφυλακίσεις των δύο 22χρονων που έφτασαν με μηχανάκι στην Αθήνα από την Καλαμάτα και κατηγορούνται ως οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας, οι αστυνομικοί συνέχισαν την έρευνά τους και έλεγξαν εξονυχιστικά τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας και προχώρησαν σε άρσεις τηλεφωνικών απορρήτων.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των συγγενών του θύματος έδωσαν νέα τροπή στην υπόθεση, βάζοντας στο κάδρο των ερευνών τον ανιψιό του θύματος. Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί εκτιμούσαν ότι το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικές διαφορές.

Η διαθήκη

Οι Αρχές μελέτησαν τη διαθήκη του 68χρονου, στην οποία υπήρχαν τρεις κύριοι κληρονόμοι. Το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του το είχε αφήσει στον ανιψιό του, γιο του αποθανόντος αδελφού του. Του είχε αφήσει ακίνητα, τις μετοχές του στο κάμπινγκ αλλά και τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων σε περίπτωση πώλησης του κάμπινγκ. Στον επιστάτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν το δεύτερο θύμα της δολοφονίας, κληροδοτούσε οικόπεδο 8 στρεμμάτων και το 50% ενός αγροτεμαχίου.

«Το φώναζα από την πρώτη στιγμή ότι εμπλέκονται κι άλλοι στο έγκλημα»

Μετά τη σύλληψη του ανιψιού, ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη, υποστήριξε πως είχε καταλάβει από την πρώτη ημέρα για την εμπλοκή του νεαρού συγγενή που δεν αποκλείει να «παρασύρθηκε» και τονίζει πως «η υπόθεση αυτή είχε πολύ μεγαλύτερο βάθος».

«Σήμερα συνελήφθησαν ακόμη δύο δράστες για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ο ένας από αυτούς είναι ο ξάδερφος μου. Είμαι βαθιά συντετριμμένη που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση, ήλπιζα ότι δεν θα έχει εμπλοκή όμως σήμερα είναι άλλη μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια μας», είπε η Αμαλία Τομαρά στο protothema.gr.

Από την πρώτη στιγμή πίστευα ότι δεν εμπλέκονταν μόνο τα δύο νεαρά άτομα που είχαν συλληφθεί αρχικά. Το έλεγα, το φώναζα και το κατέθετα. Η υπόθεση αυτή είχε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Οι κάτοικοι με βοηθούσαν με στοιχεία και τα έδινα στη δικαιοσύνη. Θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέχρι το τέλος για τη δικαίωση του θείου μου, του ανθρώπου που ήταν για εμένα πατέρας. Για να λάμψει η αλήθεια. Για να τιμηθεί η μνήμη του. Για να μην μείνει κανένας ατιμώρητος!» συμπλήρωσε.

«Είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει»

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας από την Αθήνα, πέρα από το ότι υπήρξε εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών που κατηγορούνται ότι πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, ήταν και το πρόσωπο που τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά το διπλό φονικό.

Όπως είχε καταθέσει ο ανιψιός, το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μέσω της συντρόφου του, ήταν στον ιδιοκτήτη της καφετέριας στο Κολωνάκι που ήταν στο παρελθόν εργοδότης ενός του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας. Ήταν συγκεκριμένα το πρόσωπο που του είχε γνωρίσει τον εν λόγω εμπλεκόμενο.

Όπως είχε αναφέρει χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του: «Για να καταλάβετε τι σχέση έχω με τον Γ. (τον πρώην εργοδότη του κατηγορουμένου), μετά την επίθεση είναι το πρώτο άτομο που ζήτησα από την κοπέλα μου να καλέσει και να ενημερώσει γιατί εγώ ήμουν σε σοκ και δεν μπορούσα να μιλήσω. Τον κάλεσε από το κινητό της γιατί το δικό μου βρισκόταν στο σημείο της δολοφονίας».

Αναφορικά με την ημέρα της δολοφονίας είχε περιγράψει: «Βρισκόμουν στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ και μέσα στη ρεσεψιόν βρισκόταν και ο θείος μου ενώ ο Β. (επιστάτης) ήταν έξω από το δωμάτιο της ρεσεψιόν στα ψυγεία.

Τα παντζούρια των παραθύρων της ρεσεψιόν ήταν ανοικτά και είδα έναν άντρα να περπατάει από την είσοδο του χώρου του κάμπινγκ και να έρχεται προς τη ρεσεψιόν.

Ο άνδρας αυτός φορούσε κοντομάνικο λευκό πουκάμισο με ρίγες, χρώματος η μαύρο η μπλε η γκρι και ήταν αρκετά ξανθός, με κοντό μαλλί και φορούσε και ένα τσαντάκι υφασμάτινο μαύρο χιαστί στο σώμα του.

Δεν θυμάμαι αν φορούσε βερμούδα ή παντελόνι αλλά σίγουρα δεν ήταν τζιν. Εκείνη την ώρα ετοιμαζόμασταν να κλείσουμε. Συνήθως το κάμπινγκ αυτή την περίοδο, κλείνει περίπου από 20:30 ώρα έως 21:00 ώρα.

Ο Β. γενικά έβριζε και πείραζε τον κόσμο. Τότε λοιπόν αφού αυτός ο άνδρας που σας περιέγραψα πλησίασε προς τη ρεσεψιόν, ο Βασίλης είπε κοροϊδευτικά “Πού πάει αυτό;” αναφερόμενος σε αυτόν τον άντρα που σας λέω. Εμένα με έπιασαν τα γέλια».

Στη συνέχεια ο ανιψιός του θύματος αναφέρθηκε στον δράστη: «Ο άντρας δεν έμοιαζε για Έλληνας, ούτε για Γερμανός και είπε απευθυνόμενος προς τον θείο μου, σε όχι καλά Αγγλικά: “You have a place to stay? Is there any place for me?” (μτφσ: Έχεις ένα μέρος να μείνω; Υπάρχει μέρος για μένα;)Τότε ο θείος μου του απάντησε με ειρωνικό ύφος “What place?” (μτφσ: Τι μέρος;) και γελούσε και τότε ακούω ένα μπαμ και τότε κατάλαβα ότι αυτός ο άντρας πυροβόλησε τον θείο μου.

Ο θείος μου, που καθόταν μέχρι εκείνη τη στιγμή, πίσω από το γραφείο του, πρόλαβα να δω ότι σηκώθηκε και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε και δεύτερη φορά. Εγώ βρισκόμουν μέσα στη ρεσεψιόν μπροστά από το τζάκι.

Ο Β. στεκόταν στην πόρτα, μέσα στη ρεσεψιόν. Με το που άκουσα τους πυροβολισμούς άρχισα να τρέχω και φώναξα και στον Β. να τρέξει και άρχισε κι αυτός να τρέχει.

Βγαίνοντας από τη ρεσεψιόν εγώ έτρεξα προς τα αριστερά και ο Β. προς τα ψυγεία και φαινόταν ότι θόλωσε και εγώ τον προέτρεψα να τρέξει και άρχισε να τρέχει προς το μέρος μου.

Ταυτοχρόνως, φώναζα βοήθεια και help αλλά δε βρισκόταν κανείς άλλος εκεί στο σημείο αυτό. Καθώς έτρεχα άκουσα δυο ή τρεις πυροβολισμούς που έριξε ο άγνωστος άντρας αυτός στο Β. και κατάλαβα ότι ο Β. έπεσε στο έδαφος.

Εγώ κοιτώντας πίσω είδα ότι ο άντρας αυτός στόχευε προς το μέρος μου, που εγώ είχα τρέξει πιο γρήγορα και ήμουν μπροστά από τον Β.

Νομίζω ότι άκουσα ή έναν ή δυο ακόμα πυροβολισμούς που έριξε προς τα εμένα. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Έτρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα.

Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσα. Νομίζω επειδή είχα τρέξει πολύ γρήγορα και δεν με προλάβαινε, τον είδα να γυρνάει προς τα πίσω. Εγώ έτρεξα μέχρι το εστιατόριο του κάμπινγκ και είπα να πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία».

Στη συνέχεια, επέστρεψε, όπως είπε, στη ρεσεψιόν και βρήκε τον επιστάτη νεκρό φωνάζοντας παράλληλα σε άλλους επισκέπτες του κάμπινγκ να απομακρυνθούν. Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κατέθεσε ότι είδε καθαρά τον δολοφόνο και τον θυμάται πολύ καλά. Μάλιστα εμφανίστηκε σίγουρος ότι μπορεί να τον αναγνωρίσει.

