«Ο ξάδερφός μου μετά την διπλή δολοφονία ένιωθε βασιλιάς», ξέσπασμα για όσα έγιναν στη Φοινικούντα

Πλέον έχουν περάσει πάνω από δύο μήνες από το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου 2025, όταν σημειώθηκε η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, όπου έπεσε νεκρός ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο επιστάτης του, έπειτα από σφαίρες που δέχτηκαν στον χώρο της ρεσεψιόν.

Φοινικούντα: Με λένε “ο ανιψιός ο ντούκης που σκότωσε τον θείο του” γιατί έτσι έχει παιχτεί

Σε θρίλερ έχει εξελιχθεί η υπόθεση της διπλής δολοφονίας, αφού εκτός από τους δύο 22χρονος που έχουν συλληφθεί και παραμένουν κρατούμενοι, σήμερα Τετάρτη (10.12.2025) συνελήφθησαν ως ηθικοί αυτουργοί ο 31χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς και ο επιχειρηματίας φίλος του, ο οποίος ήταν και εργοδότης των νεαρών δραστών.

Στην εκπομπή Live News, μίλησε η ανιψιά του 68χρονου που δολοφονήθηκε μέσα στην επιχείρησή του, η οποία είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι υποπτευόταν ανθρώπους από την οικογένειά της, ως εμπλεκόμενους στο φονικό. Η ίδια, τόνισε ότι δεν πίστευε πως οι 22χρονοι από μόνοι τους είχαν διαπράξει το έγκλημα, και πως ήταν σίγουρη ότι υπήρχαν περισσότερα πρόσωπα που έδωσαν την εντολή εκτέλεσης του θείου της.

«Είμαι πάρα πολύ ταραγμένη και συγκινημένη, δεν μου είναι εύκολο όλο αυτό. Μόνοι μας παλεύαμε, έχω να κοιμηθώ δύο μήνες. Ήταν άφαντοι οι δύο κύριοι αυτοί και μου απαίτησαν να μην βγω στα κανάλια για μία εβδομάδα. Έχασα τον ‘πατέρα’ μου. Δεν με νοιάζει η περιουσία, δεν με νοιάζει τίποτα. Ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ με αντικατέστησε και με πρόσεξε και με αποκατέστησε όσο ζούσε. Μου πήρε σπίτι στην Αθήνα, σπούδασε τα παιδιά μου, τα πάντρεψε. Δεν θα σιωπήσω. Μην με ζορίζουν γιατί έτσι και πάνε να μου κλείσουν το στόμα, γίνομαι ΄χείμαρρος΄. Είμαι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση αυτήν την στιγμή, αδυνατώ να πιστέψω ότι υπάρχει άνθρωπος στην οικογένειά μας μπλεγμένος σε όλο αυτό το τραγικό συμβάν».

Όπως ανέφερε η ίδια: «Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη για αυτό που έχει συμβεί. Τον αγαπώ τον ανιψιό. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Και ο θείος μου τον αγαπούσε, τον λάτρευε. Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι, δεν θέλω να τα πληρώσει ο ξάδερφός μου, γιατί έχει μεγάλη καρδιά».

«Ένιωθε βασιλιάς» μετά τη δολοφονία

Σε ερώτηση για το πότε κατάλαβε ότι ο ανιψιός είχε «εμπλοκή» στο έγκλημα, η ανιψιά απάντησε: «Την πρώτη βραδιά που έφτασα στο κάμπινγκ».

«Όταν έφτασα, άρχισα να κλαίω και να φωνάζω… και έπεσα κάτω στο χώμα και κυλιόμουν. Ο ανιψιός που συνελήφθη, ήταν ατάραχος και μου είπε “μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου” ενώ επανέλαβε δύο φορές “εγώ είμαι εδώ τώρα”. Χωρίς να έχει επαφή με το περιβάλλον, σαν βασιλιάς, ένιωθε πως έχει κατακτήσει όλο τον κόσμο. Με κοιτούσε, με αγκάλιασε και με φίλησε. Είχε ανοίξει τις πλάτες του και κοιτούσε τον ουρανό, ένιωθε βασιλιάς εκείνη την ώρα», περιέγραψε.

Για τον ανιψιό που συνελήφθη είπε πως «είναι στην ίδια ηλικία με την κόρη μου, έχει μεγαλώσει στο σπίτι, τον αγαπώ σαν τα παιδιά μου. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Ο θείος μου τον λάτρευε. Μας βρήκε μεγάλο κακό στην οικογένεια». Μάλιστα, υποστήριξε πως ο ανιψιός «παρασύρθηκε μπορεί από τον φίλο του, από κάπου αλλού. Το παιδί αυτό δεν είχε φέρει ποτέ αντίρρηση».

Σύμφωνα με την ίδια, ο ανιψιός της είχε πει να μην κλαίει μπροστά του και «δεν χρειάζεται να κάνεις έτσι και να απολογείσαι, θα σε είχα κάνει πέρα». Όπως κατήγγειλε, ο συλληφθείς της είχε πει πως ο ιδιοκτήτης κάμπινγκ έλεγε πως η ίδια θα έστηνε δολοφονία εις βάρος του. «Ο θείος αποκλείεται να το είχε πει, με αγαπούσε, μου το είχε αποδείξει», σχολίασε.

«Θέλω να βρεθούν και όλοι οι υπόλοιποι και οι πιο πάνω. Πιο πάνω από τον επιχειρηματία. Γιατί εμένα μπορεί να πηγαίνει κάπου το μυαλό μου», επανέλαβε.

«Δεχτήκαμε απειλές»

Νωρίτερα, και η δικηγόρος, Κατερίνα Φραγκάκη, μίλησε για την υπόθεση, αποκαλύπτοντας: «Δεχτήκαμε απειλές και συνεχίζουμε να δεχόμαστε απειλές. Πριν από λίγο η Αμαλία δέχτηκε τηλέφωνο από κάποιους που της είπαν ότι δεν πρέπει να βγαίνουμε στην τηλεόραση και να λέμε τις αλήθειες μας. Γιατί η Αμαλία έγινε ντετέκτιβ, δεχόταν μηνύματα από όλο τον κόσμο στη Φοινικούντα, ο κόσμος την εμπιστεύτηκε. Τρέχαμε κάναμε συνέχεια αιτήσεις, πηγαίναμε στην εισαγγελία. Ξέρουμε ποιος τηλεφώνησε αλλά δεν μπορούμε να πούμε. Και είναι άτομο που δεν περιμέναμε να πάρει και να πει να σταματήσουμε να βγαίνουμε να λέμε την αλήθεια».

«Από την πρώτη στιγμή είχαμε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση αυτή υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι πέραν των δύο αρχικών συλληφθέντων. Εδώ και δύο μήνες δεν έχουμε κοιμηθεί, εργαζόμαστε αδιάκοπα, συλλέγουμε στοιχεία και τα παραδίδουμε στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να συμβάλουμε ουσιαστικά στο έργο της. Εμπιστευόμαστε απολύτως τη Δικαιοσύνη και πράγματι η διαδικασία προχώρησε, αναδεικνύοντας ότι το έγκλημα αυτό δεν ήταν υπόθεση δύο ατόμων, αλλά είχε μεγαλύτερη έκταση και βάθος», είπε από την πλευρά της η δικηγόρος της ανιψιάς, Κατερίνα Φραγκάκη.

«Θα λογοδοτήσουν όσοι έριξαν λάσπη στον ανήλικο γιο της Αμαλίας και όσοι βεβήλωσαν την μνήμη των θυμάτων. Εμείς θα συνεχίσουμε, χωρίς να φοβόμαστε από τυχόν απειλές ή πιέσεις. Θα συνεχίσουμε μέχρι να λάμψει η αλήθεια, μέχρι να δικαιωθούν οι δύο άνθρωποι που χάθηκαν με τόσο άδικο τρόπο. Πιστεύουμε ότι στο τέλος θα δικαιωθούν οι νεκροί και όλοι όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, θα τιμωρηθούν στον βαθμό που τους αναλογεί» τόνισε συμπληρώνοντας η δικηγόρος.

Οι στενοί συγγενείς των δύο θυμάτων περιμένουν πλέον όλα τα στοιχεία που έφεραν τις νέες συλλήψεις, για να μάθουν τα κίνητρα του διπλού φονικού.

Το σκεπτικό της απόφασης για τις νέες συλλήψεις

Το Live News παρουσίασε το σκεπτικό της απόφασης για τις νέες συλλήψεις. Σύμφωνα με αυτό, ο ανιψιός φαίνεται να σχεδίαζε τη δολοφονία δύο μήνες πριν αυτή γίνει. Μάλιστα, η ανακρίτρια φαίνεται πως έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο εκτελεστής της δολοφονίας είναι ο μέχρι πρότινος φερόμενος ως συνεργός, ο οποίος ήταν το άτομο που είχε δηλώσει πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Ενεργώντας από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του εργοδότη, με τον οποίο συνδέεται με στενή φιλική σχέση, με πρόθεση και με πειθώ, φορτικότητα, συνεχείς προτροπές και παραινέσεις, έπεισαν τον 22χρονο «συνεργό» ο οποίος βρισκόταν υπό την απόλυτη επιρροή του εργοδότη του, να μεταβεί στις 7 Σεπτέμβρη στην Φοινικούντα, όπου έκανε την πρώτη απόπειρα κατά του 68χρονου. Ο 22χρονος είχε προηγουμένως προμηθευτεί από τον 22χρονο ‘’εκτελεστή’’ το αεροβόλο όπλο. Το σχέδιο της δολοφονίας φέρεται να έχει οργανώθηκε από 15/8/2025 έως 5/10/2025 στην Αθήνα και στην Φοινικούντα.

Στις 5 Οκτώβρη 2025 οι δύο κατηγορούμενοι έπεισαν με συνεχείς προτροπές και παραινέσεις προκάλεσαν σε άλλον την απόφαση να τελέσει το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων κατά συρροή. Ο φερόμενος ως εκτελεστής ανέμενε έξω από το κάμπινγκ και ο φερόμενος ως συνεργός εισήλθε εντός του camping και στη συνέχεια στη ρεσεψιόν όπου και βρήκε τα θύματα. Ο φερόμενος ως συνεργός έκανε χρήση πακιστανικών αριθμών προκειμένου να ενημερώνει τον ανιψιό του θύματος για την έλευση του και την ακριβή άφιξη του στον χώρο του κάμπινγκ.

Το στοιχείο που τον έβαλε στο μικροσκόπιο, ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που έκανε μετά το έγκλημα από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως είχε μιλήσει με τον επιχειρηματία, που πριν από λίγο συνελήφθη και στο παρελθόν ήταν εργοδότης του 22χρονου, φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.

«Όλο το χωριό έλεγε ότι ο τύπος έχει 30 εκατ. Το μάθατε κι εσείς. Και πρώτα από όλα το έλεγε και δικός του άνθρωπος. Ότι έχει 30 εκατ. Αυτός έβγαλε και τη φήμη. Δικός του άνθρωπος. Για χρυσάφια. Όλο το χωριό έλεγε την ιστορία με τα λεφτά. ‘’Ε, Κώστα, είσαι πλούσιος, ρε θείε. Εσύ είσαι πλούσιος’’.

Το σπίτι μου το έχουν κλέψει δύο φορές. Δύο φορές. Όχι μία. Και τη δεύτερη ήμουν κι εγώ εκεί. Επίσης το σπίτι που μου είχαν κλέψει, (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ – θείος του) είχε πάει στην αστυνομία και μετά μου ζήτησε και συγνώμη. Γιατί δεν βρήκε η αστυνομία τίποτα για μένα κι εγώ ήμουν όντως, στην Αθήνα. Γιατί εκείνη την ώρα είχα τσακωθεί με τον θείο μου για κάποιον δικό μου λόγο. Γι’ αυτόν τον λόγο ήμασταν και αγαπημένοι. Με τον πατέρα μου τσακώνομαι. Με την μάνα μου. Λογικό είναι. Ο θείος μου ήταν σαν πατέρας μου. Δεν είχα πατέρα. Είχα τον θείο μου. Ε, λογικό να τσακωθώ.

Μια φορά κι εγώ έχω δικαίωμα. Έχω δικαίωμα να τσακωθώ. Δεν έχω δικαίωμα όμως, να λέω τον λόγο που τσακώνομαι και να γίνομαι ‘’Big Brother’’ σε όλη τη Φοινικούντα. Δεν έχω δικαίωμα. Δεν θέλω να το πω αυτό. Ούτε θέλω να πω γιατί έφυγα στην Αθήνα 20 χρονών. Βρείτε μου εσείς ένα αποδεικτικό ότι δούλευα ‘’πόρτα’’ κι εγώ θα πάω μέσα φυλακή χωρίς λόγο. Ισόβια. Μόνος μου. Θα υπογράψω χαρτί. Αυτά είναι φήμες του χωριού. Βρείτε μου μία φορά που το έχω κάνει κι εγώ θα πάω μόνος μου. Μία φορά δεν έχω τσακωθεί εγώ στη ζωή μου. Μια φορά. Ο … (ο επιχειρηματίας) είναι ο κολλητός μου και μαζί ‘’πέσαμε από τα σύννεφα’’. Επίσης, δεν έχει λόγο να το κάνει γιατί με τον θείο μου ήμασταν πολύ καλά. Και με τον θείο μου ζούσα καλύτερα απ’ ότι μπορώ να ζήσω χωρίς τον θείο μου», είχε δηλώσει ο 31χρονος ανιψιός σχεδόν ένα μήνα πριν την σημερινή σύλληψή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



