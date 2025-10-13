Δράμα: Ο 14χρονος που σκοτώθηκε οδηγούσε αυτοκίνητο συγχωριανού του – Υπό κράτηση ο ιδιοκτήτης

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 14χρονος ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα στη Δράμα, ανήκε σε συγχωριανό του, ο οποίος συνελήφθη λίγες ώρες μετά το περιστατικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς το όχημά του χρησιμοποιήθηκε από τον ανήλικο χωρίς άδεια οδήγησης.

Νεκρός 14χρονος σε τροχαίο στη Δράμα, οδηγούσε αγροτικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη δασική οδό Βώλακα – Λιβαδερού, όταν ο 14χρονος και άλλοι τρεις ανήλικοι, ηλικίας 13, 14 και 15 ετών, επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το όχημα ανετράπη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 14χρονου και τον τραυματισμό ενός ακόμη παιδιού, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Τα άλλα δύο παιδιά είναι εκτός κινδύνου, ενώ η έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος συνεχίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου.

