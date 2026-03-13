Δραματικές ώρες στην Κρήτη: Δύο αδελφές με μηνιγγίτιδα – Σε κρίσιμη κατάσταση η 26χρονη που νοσεί και με εγκεφαλίτιδα

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση παραμένει η 26χρονη γυναίκα από το Ηράκλειο, η οποία νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Χανίων έπειτα από λοίμωξη με μηνιγγιτιδόκοκκο, που οδήγησε και σε εγκεφαλίτιδα. Την ίδια ώρα, με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται και η 22χρονη αδελφή της, η οποία βρίσκεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, παρουσιάζει ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης.

Η περιπέτεια της οικογένειας ξεκίνησε όταν πρώτη η 22χρονη εμφάνισε υψηλό πυρετό. Αρχικά εξετάστηκε στο Ηράκλειο και επέστρεψε στο σπίτι, όμως λίγο αργότερα η κατάστασή της επιδεινώθηκε απότομα, καθώς έχασε επαφή με το περιβάλλον. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και τη μετέφερε εκ νέου στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στη διασωλήνωσή της. Πλέον νοσηλεύεται στον Άγιο Νικόλαο, με τους θεράποντες να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ χθες έγινε προσπάθεια αποσωλήνωσής της.

Στο ίδιο νοσοκομείο εξετάστηκε και η 26χρονη αδελφή της, η οποία αρχικά δεν φαινόταν να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι γιατροί, ωστόσο, αποφάσισαν να τη κρατήσουν προληπτικά, καθώς εμφάνιζε χαμηλό πυρετό. Στη συνέχεια η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Κρήτη, καθώς πρόκειται για δύο σοβαρά περιστατικά στην ίδια οικογένεια, με τις υγειονομικές αρχές και τα νοσοκομεία να παρακολουθούν στενά την πορεία των δύο νεαρών γυναικών. Μέχρι αυτή την ώρα, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη για τη 26χρονη, ενώ για τη 22χρονη καταγράφεται πιο αισιόδοξη πορεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



