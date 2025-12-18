Δραματική έκκληση Τουσκ για τη Σύνοδο κορυφής

Σε δραματικό τόνο ήταν οι δηλώσεις προέβη ο Ντόναλντ Τουσκ την Πέμπτη ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής. Στις Βρυξέλλες επικρατεί ρευστό κλίμα όσον αφορά το θέμα της χρηματοδότησης της Ουκρανίας.

Η Ευρώπη έχει να επιλέξει ανάμεσα σε «χρήματα σήμερα ή αίμα αύριο» προειδοποίησε ο Πολωνός πρωθυπουργός, ενώ προσερχόταν στη Σύνοδο, όπου οι ηγέτες πρέπει να αποφασίσουν πώς θα χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία το 2026 και το 2027, ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας.

«Τώρα έχουμε μια απλή επιλογή – είτε χρήματα σήμερα είτε αίμα αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τουσκ στους δημοσιογράφους. «Και δεν μιλάω μόνο για την Ουκρανία, μιλάω για την Ευρώπη. Και αυτή είναι δική μας απόφαση και μόνο δική μας. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων» επισήμανε.

Ο Βέλγος πρωθυπουργός Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε από πλευράς του ότι «οι προτάσεις αλλάζουν ενόσω μιλάμε… Δεν μπορώ να προβλέψω τι θα συμβεί». «Δεν έχω δει έως στιγμής κείμενο στο οποίο το Βέλγιο θα μπορούσε να συμφωνήσει» ξεκαθάρισε για την αξιοποίηση των ρωσικών assets.

ΕΕ: Τα μεγάλα «αγκάθια» στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής

«Το Βέλγιο απαιτεί όλη η ΕΕ, και χώρες εκτός ευρωζώνης, να αναλάβει το ρίσκο της πρότασης. Άλλες χώρες πρέπει να αναλάβουν την ίδια ευθύνη όπως το Βέλγιο» είπε.

«Δεν υπάρχει προηγούμενο για την πρόταση να χρησιμοποιηθούν ”παγωμένα” ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Τα ρωσικά κεφάλαια είναι μέρος όλων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επανέλαβε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για όσο διάστημα χρειαστεί για να επιτευχθεί συμφωνία.

«Αν συμφωνήσουμε σε δάνειο αποζημίωσης, το ρίσκο πρέπει να το μοιραστούμε όλοι μας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών σήμερα, Πέμπτη.

