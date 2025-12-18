ΕΕ: Τα μεγάλα «αγκάθια» στην κρίσιμη σύνοδο κορυφής

Το ρήγμα μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ να διευρύνεται και με την Ουκρανία να προσβλέπει στη συνδρομή του μπλοκ προκειμένου να αποφύγει την οικονομική ασφυξία, η σημερινή κρίσιμη σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών θα δείξει εάν το μπλοκ μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ δηλώσεων.

Το φλέγον ερώτημα είναι αν η ΕΕ μπορεί να πείσει το Βέλγιο να στηρίξει το σχέδιό της να χρησιμοποιήσει τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να στηρίξει οικονομικά την Ουκρανία. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή δεν υπάρξει συμφωνία για τα περιουσιακά στοιχεία, η ΕΕ θα πρέπει να βρει άλλον τρόπο να στηρίξει την Ουκρανία – κάτι για το οποίο είχε δεσμευτεί να κάνει έτσι κι αλλιώς στο προηγούμενο συμβούλιο τον Οκτώβριο.

Μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης πάντως οι ηγέτες της Ευρώπης έδειχναν να είναι χωρισμένοι σε δύο στρατόπεδα, τουλάχιστον δημόσια, και έδειχναν απίθανο να συμφωνήσουν για το πώς θα χρηματοδοτήσουν το Κίεβο. Ωστόσο, αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα περιγράμματα μιας πιθανής διεξόδου, καθώς οι διπλωμάτες του μπλοκ δουλεύουν πάνω σε έναν αβέβαιο συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής για να σωθεί μια συμφωνία, όπως αναλύεται σε σχετικό θέμα του skai.gr.

Το στοίχημα της «συμφωνίας ειρήνης»

Πέρα από τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας όμως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες καλούνται σήμερα να αναζητήσουν απαντήσεις και σε σειρά άλλων θεμάτων.

Η Ουάσινγκτον σόκαρε την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της όταν παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου που περιλαμβάνει μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία, όπως η παραχώρηση μεγάλων εκτάσεων ουκρανικού εδάφους και ο περιορισμός του μεγέθους του στρατού του Κιέβου.

Μετά από φρενήρεις συνομιλίες από τη Γενεύη μέχρι το Βερολίνο, το Κίεβο και οι σύμμαχοί του πέτυχαν να πιέσουν την Ουάσιγκτον να συμφωνήσει σε ένα εναλλακτικό σχέδιο, που περιλαμβάνει πρόταση Αμερικανών αξιωματούχων για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ στο Κίεβο, ώστε να προστατευτεί η Ουκρανία.

«Για πρώτη φορά από το 2022, μια εκεχειρία είναι δυνατή», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα. Ο Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο και να ενημερώσει τους ηγέτες για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αναμένεται να συναντηθούν στο Μαϊάμι αυτό το Σαββατοκύριακο προκειμένου να συνεχίσουν τις συνομιλίες.

Σύμφωνα με προσχέδια συμπερασμάτων που είδε το Politico, η ΕΕ θα δεσμευτεί να παρέχει «ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία», ενώ παράλληλα, σε μια όχι και τόσο συγκεκαλυμμένη αιχμή προς την Ουάσινγκτον, το μπλοκ αναμένεται να διαμηνύσει ότι «θα αποφασίζει για ζητήματα της αρμοδιότητάς του ή που επηρεάζουν την ασφάλειά του».

Η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ

Πέραν της Ουκρανίας και καθώς η ΕΕ λαμβάνει διάφορα μέτρα για να αναζωογονήσει την «ασθμαίνουσα» οικονομία της, στο επίκεντρο των συνομιλιών θα βρεθούν και οι εξωτερικές πιέσεις που δέχεται το μπλοκ (βλέπε ΗΠΑ και Κίνα) και το πώς αυτές επηρεάζουν την προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς του.

Τα προσχέδια συμπερασμάτων, σύμφωνα με το Politico, δεν αναφέρονται σε λεπτομέρειες ή απτά αποτελέσματα, αναφέροντας απλώς ότι οι ηγέτες της ΕΕ «είχαν μια στρατηγική συζήτηση για τη γεωοικονομική κατάσταση και τις επιπτώσεις της στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ».

