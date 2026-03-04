Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών

Η προσέγγιση στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών με στόχο να αναγνωρίζουν καταστάσεις βίας/εκφοβισμού.

Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
04 Μαρ. 2026 18:11
Pelop News

Μια ακόμα κοινωνική δράση από το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών το οποίο συμμετέχει στην Πανελλήνια Σχολική Δράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό»

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού (6 Μαρτίου), το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) διοργανώνουν, για τρίτη χρονιά, μια πανελλαδική εκπαιδευτική πρωτοβουλία, με στόχο την ενίσχυση ενός σχολείου ασφάλειας, σεβασμού και ενεργής συμπερίληψης.

Η κεντρική ημέρα υλοποίησης ορίζεται για την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η δράση έχει ως τίτλο και ταυτόχρονα ως κεντρικό μήνυμα τη φράση: «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό».

Η φετινή ανταπόκριση αποτυπώνεται σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα: καταγράφηκαν πάνω από 1.000 συμμετοχές σχολείων, ενώ στα συγκεντρωτικά στοιχεία συμμετοχής περιλαμβάνονται περίπου 41.500 μαθητές/τριες και 4.400 εκπαιδευτικοί.

Ανήμερα της 6ης Μαρτίου, η πανελλαδική αυτή κινητοποίηση θα δώσει το δυναμικό της «παρών» κυρίως με συμβολικές παρεμβάσεις σε κεντρικά σημεία και πλατείες πόλεων και οικισμών, ώστε το μήνυμα των παιδιών κατά της βίας να ακουστεί ηχηρά στην ευρύτερη κοινωνία. Η κοινή οπτική ταυτότητα της δράσης υποστηρίζεται από ενιαία αφίσα που πλαισιώνει τις δράσεις των συμμετεχόντων σχολείων.

Το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών συμμετέχει στην πανελλαδική αυτή πρωτοβουλία, υλοποιώντας βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις που καλλιεργούν την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και τη στάση μηδενικής ανοχής στη βία και τον εκφοβισμό.

Η δράση θα γίνει την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ώρα: 10:30 π.μ. και θα λάβει χώρα τόσο  στο Προαύλιο του 44ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, όσο και στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής.

Παιδαγωγική προσέγγιση: Η προσέγγιση στηρίζεται στη βιωματική μάθηση και στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών (π.χ. παιχνίδι ρόλων/δραματοποίηση, εικαστικές και μουσικές δράσεις, στοχευμένες συζητήσεις), με στόχο να αναγνωρίζουν καταστάσεις βίας/εκφοβισμού, να κατανοούν τα συναισθήματα που τις συνοδεύουν και να ενδυναμώνονται να ζητούν βοήθεια και να στηρίζουν τους/τις συμμαθητές/τριές τους.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot
18:35 Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
18:30 Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας
18:21 «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο
18:11 Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
18:09 Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου
18:07 Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων
18:04 Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!
17:54 Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες
17:49 Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή
17:39 Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
17:29 Πριν εμφανιστεί η νόσος: Η περίοδος ψυχικής πίεσης που συχνά προηγείται
17:24 Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
17:21 Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»
17:16 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ
17:15 Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις
17:12 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: 127 σύνεδροι θα εκλεγούν στην Αχαΐα – Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα και οι προθεσμίες
17:10 Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!
17:08 Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης
17:01 Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ