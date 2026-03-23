Δυναμικό comeback για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, έκλεισε σε θετικό έδαφος

Σε μια συνεδρίαση που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη της αγοράς για την ακραία μεταβλητότητά της, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέτυχε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Η αγορά, που νωρίτερα βρισκόταν στη δίνη ενός ακόμη sell off με απώλειες που ξεπερνούσαν το -3% στα χαμηλά ημέρας, πραγματοποίησε θεαματική στροφή 180 μοιρών, περνώντας σε ανοδικό έδαφος με κέρδη έως και +2%.

Καταλύτης γι’ αυτή την ανατροπή υπήρξε η παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε το «πάγωμα» των στρατιωτικών πληγμάτων κατά των ενεργειακών στόχων στο Ιράν για πέντε ημέρες, κάνοντας λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με την Τεχεράνη με στόχο τη συνολική επίλυση των εχθροπραξιών.

Η είδηση προκάλεσε άμεση εκτόνωση των πιέσεων στις παγκόσμιες αγορές, με το ελληνικό ταμπλό να συντονίζεται με το ράλι ανακούφισης. Ο τραπεζικός κλάδος ηγήθηκε της αντεπίθεσης, καταγράφοντας διακύμανση από -4% σε +5%, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να επανατοποθετηθούν μετά την (προσωρινή;) υποχώρηση του γεωπολιτικού κινδύνου.

Ο Γενικός Δείκτης, αφού νωρίτερα είχε δώσει σκληρή μάχη για να κρατήσει το ψυχολογικό όριο των 2.000 μονάδων, κατάφερε τελικά να υπερβεί ακόμη τις 2.100 μονάδες στα υψηλά ημέρας. Η βίαιη μεταστροφή της επενδυτικής ψυχολογίας αποτυπώνει την τεράστια ευαισθησία των αγορών στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής, μετατρέποντας μία ημέρα πανικού σε… ρελάνς.

Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Δευτέρας (23/3), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 36,8 μονάδες ή +1,78% και έκλεισε στις 2.101,57 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης του δείκτη καθορίστηκε σε περίπου 115 (!) μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 1.998,09 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.113,68 μονάδες. Η φετινή απόδοση του ΧΑ διαμορφώνεται σε -0,9%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες -7,73%.

Ισχυρή άνοδο σημείωσαν σήμερα οι τράπεζες, με τον κλαδικό δείκτη να κερδίζει πάνω από +3%. Αντίθετα, τα διυλιστήρια (Motor Oil και HELLENiQ ENERGY) δέχθηκαν πιέσεις μετά την απότομη πτώση των τιμών του πετρελαίου, στον απόηχο των δηλώσεων Τραμπ. Σημειώνεται ότι το αμερικανικό αργό WTI και το μπρεντ χάνουν πάνω από -11% και διαμορφώνονται σε 86,7 και τα 94 δολάρια το βαρέλι, αντίστοιχα.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς υποχωρεί πλέον στο 3,791%, ενώ νωρίτερα ξεπερνούσε το 4%. Η αντίστοιχη απόδοση του αμερικανικού διαμορφώνεται σε 4,319%, του γερμανικού-bund σε 2,9637% (νωρίτερα ξεπερνούσε το 3%), του γαλλικού σε 3,63%, του ιταλικού σε 3,8% και του βρετανικού-gilt σε 4,846% (νωρίτερα ξεπερνούσε το 5%).

