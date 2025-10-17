Δυνατή η ΝΕΠ, παρούσα και πάλι στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης!

Η ΝΕΠ δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» στις Προεθνικές μας ομάδες κολύμβησης. Συγκεκριμένα, στην Προεθνική Νέων Γυναικών κλήθηκε η Αποστολία Σκούτα (2007), στην Προεθνική Εφήβων συμπεριλαμβάνεται ο Φάνης Κουρής (2009) και στην Προεθνική Νεανίδων η Δήμητρα Κωνσταντάτου (2012). Μπράβο στα παιδιά και στο προπονητικό επιτελείο του κολυμβητικού τμήματος της ΝΕΠ.

