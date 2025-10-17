Δυνατή η ΝΕΠ, παρούσα και πάλι στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης!

Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ πέτυχε άλλη μια διάκριση, για την ακρίβεια τρεις διακρίσεις με ισάριθμες κλήσεις στις Προεθνικές μας ομάδες.

Δυνατή η ΝΕΠ, παρούσα και πάλι στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης! Χαμόγελα στη ΝΕΠ. Από αριστερά οι Αποστολία Σκούτα, Λίνα Μαστροπάσκουα και Φάνης Κουρής
17 Οκτ. 2025 21:53
Pelop News

Η ΝΕΠ δίνει και φέτος δυναμικό «παρών» στις Προεθνικές μας ομάδες κολύμβησης. Συγκεκριμένα, στην Προεθνική Νέων Γυναικών κλήθηκε η Αποστολία Σκούτα (2007), στην Προεθνική Εφήβων συμπεριλαμβάνεται ο Φάνης Κουρής (2009) και στην Προεθνική Νεανίδων η Δήμητρα Κωνσταντάτου (2012). Μπράβο στα παιδιά και στο προπονητικό επιτελείο του κολυμβητικού τμήματος της ΝΕΠ.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:24 Οι λεπτομέρεις για τα δύο επιδόματα που θα δοθούν τον επόμενο μήνα
23:12 «Επαγγελματίας» ο εκτελεστής δολοφόνος του Κύπριου επιχειρηματία
23:00 Απολύμανση του νεροχύτη της κουζίνας χωρίς χλωρίνη
22:48 Μια ακόμα σορό ομήρου παραδίδει η Χαμάς
22:36 Λιμάνι Πειραιά: Κατασχέθηκαν πάνω από 38 κιλά κοκαΐνης
22:30 Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο ΒΙΝΤΕΟ
22:24 Θανάσιμη πτώση – Πύργος Απόλλων: Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος
22:12 Δολοφονία Φοινικούντα: «Φοβόταν πολύ τον ανιψιό του», ο ρόλος του επιστάτη
22:00 Αγνώριστος ο «Ουκρανός Στάλιν» στον Λευκό Οίκο
21:53 Δυνατή η ΝΕΠ, παρούσα και πάλι στις Προεθνικές ομάδες κολύμβησης!
21:48 Παραιτείται από όλους τους τίτλους ο Βρετανός πρίγκιπας Αντριου
21:36 Παύλος Μαρινάκης: Το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη συμμετείχε στην αμφισβήτηση των θεσμών
21:23 Ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Νοσοκομείο, ποια η κατάσταση της υγείας του
21:12 Καιρίδης για επεισόδιο με Βελόπουλο: Δεν θα αντιδικήσω με τον βούρκο
21:00 «Εμφύλιος» στο Αίγιο για τον Καλογερόπουλο: Οξύτατη κόντρα για την πλατεία
21:00 Λίβανος: Αποφυλακίζεται ο γιος του Μουαμάρ Καντάφι, η εγγύηση «μαμούθ» που επεβλήθει
20:58 Αχαΐα: Διπλή απόπειρα αυτοκτονίας στα ορεινά
20:48 Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10
20:36 Ησυνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο
20:30 Η ανακοίνωση της ΕΣΠΕΠ με το πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Β΄ Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ