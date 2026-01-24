Δύο χρόνια φυλάκιση στη διευθύντρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή – Ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη

Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών καταδικάστηκε η 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια γυμνασίου στις Σέρρες, που κατηγορείται ότι φίμωσε μαθητή με κολλητική ταινία, με το δικαστήριο να τη βρίσκει ένοχη για παράνομη βία και σωματική βλάβη ανηλίκου.

24 Ιαν. 2026 14:59
Pelop News

Συνολική ποινή φυλάκισης δύο ετών επέβαλε το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Σερρών στη 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια γυμνασίου, η οποία κρίθηκε ένοχη για το περιστατικό φίμωσης 13χρονου μαθητή μέσα στην τάξη. Η ποινή μετατράπηκε προς δέκα ευρώ ημερησίως.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του ανήλικου, το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Πέμπτη, όταν η εκπαιδευτικός ζήτησε αρχικά από τη δίδυμη αδελφή του μαθητή να του τοποθετήσει χαρτοταινία στο στόμα, επειδή έκανε φασαρία. Όταν το κορίτσι αρνήθηκε, η ίδια φέρεται να πήρε την ταινία και να του την κόλλησε στο στόμα, ενώ ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι ο 13χρονος παρέμεινε δεμένος για ολόκληρη τη διδακτική ώρα, μέχρι που τον εντόπισε καθηγήτρια του σχολείου και του έλυσε τα χέρια. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια, η διευθύντρια απείλησε τον μαθητή στο διάλειμμα, λέγοντάς του «θα σε κάνω μούμια», ενώ την επόμενη ημέρα φέρεται να του είπε ότι είχε φέρει μεγαλύτερη ταινία.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και η φιλόλογος που εντόπισε τον μαθητή δεμένο, περιγράφοντας ότι είδε τα χέρια του δεμένα στο τελευταίο θρανίο και πως χρειάστηκε χρόνο για να τον λύσει. Όπως ανέφερε, άλλα παιδιά της επιβεβαίωσαν ότι η πράξη έγινε από τη διευθύντρια.

Παράλληλα, σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων, είχαν υπάρξει και στο παρελθόν αναφορές για τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, ενώ είχε τεθεί θέμα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην απολογία της, η 60χρονη ισχυρίστηκε ότι το περιστατικό έγινε «για πλάκα» και ότι οι μαθητές γελούσαν, υποστηρίζοντας ότι ο 13χρονος δεν έδειξε να δυσανασχετεί. Δήλωσε επίσης ότι δεν έδωσε εντολή να του δέσουν τα χέρια και ότι η πράξη ήταν «συμβολική», προκειμένου να συνεχιστεί το μάθημα.

Η ίδια υποστήριξε ότι το παιδί έμεινε με την ταινία στο στόμα για περίπου δέκα λεπτά και ότι δεν αντιλήφθηκε πως η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα, ενώ κατηγόρησε τους γονείς ότι δεν απευθύνθηκαν πρώτα στο σχολείο αλλά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έκρινε την εκπαιδευτικό ένοχη για τα αδικήματα της παράνομης βίας και της σωματικής βλάβης σε ανήλικο, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης δύο ετών, την οποία μετέτρεψε σε χρηματική.

