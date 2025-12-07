Δύο χρόνια μετά τον Daniel, κανείς δεν ασχολήθηκε με τη γέφυρα...

Το ανέβασε πριν λίγη ώρα χρήστης στο προφίλ του! Δύο χρόνια μετά την καταστροφική κακοκαιρία «Daniel», που έπληξε τη Θεσσαλία το φθινόπωρο του 2023, η γέφυρα στον Παλαιόπυργο του Δήμου Τεμπών εξακολουθεί να βρίσκεται σε οριακή και επικίνδυνη κατάσταση, χωρίς να έχει γίνει καμία εργασία αποκατάστασης ή ανακατασκευής.

Και πεζογέφυρα στην κοιλάδα των Τεμπών, όπου πριν λίγο καιρό ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης.

Το ζήτημα έφερε εκ νέου στη Βουλή πριν ένα μήνα, ο Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Στην αναφορά του, ο κ. Κόκκαλης επισυνάπτει δημοσίευμα του ηλεκτρονικού Τύπου που αναδεικνύει την εικόνα εγκατάλειψης στη γέφυρα του Παλαιόπυργου, χαρακτηρίζοντάς την «σύμβολο κρατικής αδράνειας» δύο χρόνια μετά τη θεομηνία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γέφυρα —κατασκευασμένη τη δεκαετία του 1980— αποτελεί κρίσιμη υποδομή για την ευρύτερη περιοχή, καθώς συνδέει τον Παλαιόπυργο με την Αλεξανδρινή, τα παραλιακά χωριά του Δήμου Τεμπών και τον οδικό άξονα Ομολίου–Στομίου.

Παρά τη σημασία της για τη μετακίνηση κατοίκων και αγροτών προς τα χωράφια τους, δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Οι κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι η γέφυρα παραμένει ετοιμόρροπη, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για ανθρώπινες ζωές. Όπως αναφέρουν, «αν καταρρεύσει τη στιγμή που διέρχεται όχημα ή τρακτέρ, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά».

