Δύο γυναίκες και δύο άνδρες στο ειδώλιο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας!

Τέσσερα άτομα από το Αγρίνιο κατηγορούνται για πορνογραφία ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω ίντερνετ, τα οποία επρόκειτο να καθίσουν σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Μεσολογγίου.

Πρόκειται για δυο άνδρες και δυο γυναίκες οι οποίοι καταγγέλθηκαν από τρίτα άτομα για τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Ωστόσο το Δικαστήριο αναβλήθηκε καθώς οι δυο από τους τέσσερις δεν κλήθηκαν εμπρόθεσμα, όπως ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισής τους Χρήστος Τσιμπούκης, με το Δικαστήριο να δέχεται ότι υφίσταται ο ισχυρισμός.

