Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS: Μόνο το 30% των ασθενών εμφανίζει συμπτώματα

Αν και έχει περάσει στο παρασκήνιο του επιδημιολογικού χάρτη το AIDS είναι εδώ και μολύνει κάθε χρόνο εκατοντάδες πολίτες. Βασική παρενέργεια της «ξεχασμένης» νόσου είναι η καθυστερημένη διάγνωση των πασχόντων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, το 52% των περιστατικών που καταγράφηκαν το πρώτο δεκάμηνο του 2025, διαγνώστηκε καθυστερημένα, με τα υψηλότερα ποσοστά καθυστερημένης διάγνωσης να καταγράφονται στις γυναίκες, στα ετεροφυλόφιλα άτομα, στα άτομα ηλικίας 50+ ετών και στα άτομα αλλοδαπής εθνικότητας.

Η σημερινή ημέρα, Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS, αποτέλεσε αφορμή για τη συνομιλία μας με τη βιοπαθολόγο, διευθύντρια, επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Αναφοράς AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας και αιμοδοσίας του «Αγ. Ανδρέα», Παρθενόπη Τσέλιου.

«Με αφορμή τη σημερινή μέρα ας αναλογιστούμε την ιστορία του ανθρώπινου είδους στον πλανήτη! Η ιστορία αυτή εμπεριέχει πολέμους, φυσικές καταστροφές, διακεκριμένες επιστημονικές ανακαλύψεις και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Η επέλαση μιας επιδημίας είναι η πλέον δραματική εξέλιξη. Οι επιδημίες της πανώλης, ευλογιάς και χολέρας εξολόθρευσαν το 1/3 των κατοίκων της Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα σε συνθήκες σκοταδισμού και φτώχειας, ενώ κατά τον 20ό αιώνα η φυματίωση και η ελονοσία ήταν οι κύριες παγκόσμιες επιδημίες με τρομακτικό αριθμό θυμάτων στις οικονομικά αδύναμες χώρες! Η επιδημία του AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας), οφειλόμενη στον ιό HIV, έγινε γνωστή όταν ανακοινώθηκε το πρώτο κρούσμα από το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το 1981».

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Τόσο σε επίπεδο πρόληψης της νόσου όσο και θεραπείας. Η κ. Τσέλιου εξηγεί:

«Σήμερα ο αριθμός των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που ζουν με τη νόσο ανέρχεται σε 40.800.000, έχουν γίνει δε, τεράστια βήματα σχετικά με την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου (σημαντική μείωση του αριθμού των νέων μολύνσεων). Οι νέες μολύνσεις ανέρχονται σε 1.300.000 ανά έτος (UNAIDS 2024) αριθμός κατά πολύ βελτιωμένος σε σχέση με παλαιότερα (2.300.000), ενώ πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία έχουν 31.600.000 άνθρωποι περίπου. Στην Ελλάδα το σύνολο των HIV θετικών ατόμων από το 1981 έως 31/12/2024 ανέρχεται στις 21.287, ενώ ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή μεταξύ ανδρών σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ 2024). Η Ελλάδα παρέχει δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπεία για όλους, συμπεριλαμβανομένων και των μεταναστών».

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οι νέες διαγνώσεις HIV για το 2025 κυμαίνονται σε παρόμοια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά (526 που αντιστοιχούν σε 5,1 ανά 100.000 πληθυσμού). Μεταξύ των περιστατικών που διαγνώστηκαν το 2025, συχνότερος τρόπος μόλυνσης είναι η σεξουαλική επαφή, κυρίως μεταξύ ανδρών (37,3%), ενώ για μεγάλο ποσοστό των νέων διαγνώσεων (35,7%) ο τρόπος μετάδοσης είναι ακαθόριστος, κάτι που δυσχεραίνει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αναφορικά με τον τρόπο μετάδοσης.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ

Ο ιός HIV, όπως περιγράφει η κ. Τσέλιου, μεταδίδεται:

α) με τη σεξουαλική επαφή (κολπική, πρωκτική, στοματική) χωρίς προφυλάξεις με οροθετικό άτομο

β) από την μολυσμένη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή του θηλασμού

γ) με την κοινή χρήση μολυσμένων συριγγών, βελονών, ξυραφιών κ.λπ. Δεν μεταδίδεται με τις κοινωνικές επαφές, τη χειραψία, το φιλί, το αγκάλιασμα, το φτέρνισμα, τον βήχα, ούτε από τις τουαλέτες, τα ντους, τις πισίνες, την θάλασσα, τον αέρα, τα έντομα, τα ζώα ή με τη χρήση κοινών πιάτων, μαχαιροπίρουνων κ.λπ.

«Η πιθανότητα μόλυνσης μέσω της μετάγγισης έχει πρακτικά ελαχιστοποιηθεί, λόγω της εφαρμογής του μοριακού ελέγχου του αίματος και της διαρκούς προσπάθειας αύξησης της δεξαμενής των εθελοντών αιμοδοτών» τονίζει η κ. Τσέλιου, προσθέτοντας ότι:

«Ο ιός δεν προειδοποιεί και επιτίθεται αδιακρίτως φύλου, ηλικίας, φυλής ή οικονομικής κατάστασης. Ο φίλος μας, ο γείτονάς μας, ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας, εμείς οι ίδιοι, όλοι οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν, εάν δεν λαμβάνουν τις βασικές προφυλάξεις. Η υγιής εμφάνιση ενός ατόμου δεν αποκλείει την μόλυνση από τον ιό, κάτι που ενδέχεται να αγνοεί και το ίδιο το άτομο. Αυτό συμβαίνει διότι από την στιγμή της μόλυνσης μόνο ένα 30% των ανθρώπων θα εμφανίσει συμπτώματα που μπορεί να είναι μία απλή γρίπη, οπότε δεν θα μπουν υποψίες!».

Καταλήγοντας η κ. Τσέλιου υπογραμμίζει:

«Το AIDS μάς αφορά όλους και είναι ασυγχώρητη η άγνοια του κινδύνου. Τα μόνα όπλα που έχουμε είναι η διαρκής ενημέρωση, ο έλεγχος και η χρήση προφυλακτικού.

Σήμερα, σαν Κέντρο Αναφοράς HIV/AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και ειδικά στην νεολαία μας για να τονίσουμε την μεγάλη αξία του προληπτικού ελέγχου που γίνεται δωρεάν, είναι εμπιστευτικός και ανώνυμος».

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

Το Κέντρο Αναφοράς, ιδρυθέν το 1987, αξιολογήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Υγείας – Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και κρίθηκε ικανό να συνεχίσει τη λειτουργία του ως Περιφερειακό Κέντρο Αναφοράς AIDS Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Εδρεύει στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Αγιος Ανδρέας» στον 3ο όροφο του Ταχύρυθμου Κτιρίου και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2613-601974 και 2613-601976.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



