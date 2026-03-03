Δύο καθημερινά προϊόντα μπάνιου στο «στόχαστρο» ειδικού για την υγεία του εντέρου

Δύο ευρέως διαδεδομένα προϊόντα προσωπικής φροντίδας βρίσκονται στο επίκεντρο συζήτησης σχετικά με την επίδρασή τους στο μικροβίωμα και τη λειτουργία του εντέρου. Η δρ. Karen Zaghiyan, πιστοποιημένη χειρουργός παχέος εντέρου με έδρα το Λος Άντζελες, ανέφερε σε ανάρτησή της ότι η συστηματική χρήση τους ενδέχεται να επηρεάζει μακροπρόθεσμα την ισορροπία των βακτηρίων στο σώμα.

Η ειδικός, η οποία απευθύνθηκε στους διαδικτυακούς της ακολούθους, επικαλέστηκε στοιχεία που εξετάζουν πιθανές επιπτώσεις στο πεπτικό σύστημα, επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της μικροβιακής ισορροπίας θεωρείται κρίσιμη για τη συνολική υγεία.

Στοματικό διάλυμα και μικροβίωμα

Πρώτο προϊόν που αναφέρει είναι το στοματικό διάλυμα, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως για την ενίσχυση της στοματικής υγιεινής. Σύμφωνα με τη δρ. Zaghiyan, η συχνή χρήση του ενδέχεται να μεταβάλλει το στοματικό μικροβίωμα, δηλαδή την ισορροπία των «καλών» και «κακών» βακτηρίων στη στοματική κοιλότητα.

Επιστημονικά δεδομένα που βρίσκονται υπό διερεύνηση εξετάζουν εάν η απουσία ορισμένων βακτηρίων του στόματος συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου. Σε ισπανική μελέτη που αναφέρεται συχνά στη σχετική συζήτηση, διαπιστώθηκε ότι η έλλειψη τριών βασικών τύπων στοματικών βακτηρίων συσχετίστηκε με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Οι ερευνητές επισημαίνουν ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Υγρά μαντηλάκια και δερματικές επιβαρύνσεις

Το δεύτερο προϊόν που επισημαίνει η χειρουργός είναι τα υγρά μαντηλάκια, ιδιαίτερα όσα προορίζονται για χρήση μετά την τουαλέτα. Παρότι χρησιμοποιούνται για αίσθηση καθαριότητας, ορισμένοι ειδικοί αναφέρουν ότι η υπολειπόμενη υγρασία και ορισμένα συστατικά τους μπορεί να δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τον ερεθισμό του δέρματος ή την ανάπτυξη βακτηρίων.

Σε κλινικό επίπεδο έχουν καταγραφεί περιστατικά περιπρωκτικής δερματίτιδας και δερματικών ερεθισμών που σχετίζονται με τη χρήση τους. Οι ειδικοί σημειώνουν ότι η παρατεταμένη υγρασία στην περιοχή μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λοιμώξεων ή δερματικών βλαβών.

Αύξηση περιστατικών σε νεότερες ηλικίες

Οι επισημάνσεις αυτές γίνονται σε μια περίοδο όπου τα περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου εμφανίζουν αυξητική τάση παγκοσμίως, ιδιαίτερα σε νεότερους ενήλικες. Στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι άτομα γεννημένα γύρω στο 1990 εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο συγκριτικά με γενιές προηγούμενων δεκαετιών. Προβλέψεις αναφέρουν ότι έως το 2040 τα νέα περιστατικά και οι σχετιζόμενοι θάνατοι ενδέχεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ερευνητικές ομάδες εξετάζουν πιθανούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την τάση. Μελέτη του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Cancer Prevention Research, συνδέει το φαινόμενο με την «επιταχυνόμενη γήρανση», δηλαδή τη διαφορά μεταξύ βιολογικής και χρονολογικής ηλικίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, κάθε έτος επιταχυνόμενης γήρανσης συσχετίστηκε με αύξηση 16% στην πιθανότητα εμφάνισης πολυπόδων, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε καρκίνο.

Παράλληλα, άλλες μελέτες εξετάζουν τη συμβολή των υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων. Έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2023 στο Clinical Nutrition κατέγραψε συσχέτιση μεταξύ υψηλής κατανάλωσης τέτοιων προϊόντων και αυξημένου κινδύνου διαφόρων μορφών καρκίνου, συμπεριλαμβανομένου του εντερικού. Επιπλέον, μελέτη από τη Σιγκαπούρη ανέδειξε τον πιθανό ρόλο της μεθυλογλυοξάλης — ουσίας που παράγεται κατά την πέψη σακχαρούχων και λιπαρών τροφών — στη διαταραχή γονιδίων που σχετίζονται με την καταστολή όγκων.

Συμπτώματα που απαιτούν ιατρική αξιολόγηση

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου συγκαταλέγεται στις σοβαρές μορφές καρκίνου και η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται κρίσιμη. Μεταξύ των βασικών συμπτωμάτων που αναφέρονται είναι:

αιμορραγία από το ορθό ή παρουσία αίματος στα κόπρανα

επίμονος κοιλιακός πόνος ή κράμπες

φούσκωμα και δυσφορία

ανεξήγητη απώλεια βάρους

κόπωση

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν το μικροβίωμα και τη συνολική υγεία του εντέρου βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι συστάσεις για περιορισμό ορισμένων προϊόντων προσωπικής φροντίδας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας, με στόχο την κατανόηση πιθανών επιβαρυντικών παραγόντων.

