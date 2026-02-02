Δύο νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης από το υπουργείο Υγείας: Παχυσαρκία και νεφρική δυσλειτουργία

Συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας για τα νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης. Εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και στο Εθνικό Πρόγραμμα για τον Καρδιαγγειακό Κίνδυνο

02 Φεβ. 2026 8:20
Pelop News

Το υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την έναρξη δύο νέων δωρεάν προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» και του Εθνικού Προγράμματος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου.

Τα προγράμματα αφορούν:

  • την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας σε ενήλικες
  • την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση της νεφρικής δυσλειτουργίας

Για την παρουσίαση και λεπτομερή ενημέρωση σχετικά με τα δύο νέα προγράμματα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σήμερα Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 12:00 στο υπουργείο Υγείας.

Πρόγραμμα για την παχυσαρκία ενηλίκων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περίπου 30.000 πολίτες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια ένταξης. Μέχρι σήμερα έχουν ήδη επωφεληθεί:

  • Πάνω από 4.000 πολίτες έχουν λάβει δωρεάν ιατρική παρακολούθηση και συμβουλευτική
  • Περίπου 2.000 έχουν λάβει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή

Πρόγραμμα πρόληψης νεφρικής δυσλειτουργίας

Το νέο πρόγραμμα έχει ήδη ξεκινήσει και αφορά συνολικά 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Στόχος του είναι η έγκαιρη ανίχνευση, η πρόληψη επιδείνωσης και η μείωση του κινδύνου για χρόνια νεφρική νόσο, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.

Και τα δύο προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους δικαιούχους και εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας πρόληψης και την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων με υψηλή επίπτωση στον πληθυσμό.

