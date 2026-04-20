Δυο προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το επόμενο τριήμερο

Λίγες μέρες μόνο έμειναν για την επόμενη φετινή αργία, την Πρωτομαγιά, που φέτος «πέφτει» Παρασκευή και δημιουργεί ένα ωραιότατο τριήμερο, το οποίο μπορούν να εκμεταλλευτούν όσοι δεν κατάφεραν να εκδράμουν τις μέρες του Πάσχα (αλλά φυσικά και όσοι θέλουν να ξαναφύγουν). Αν κινηθείτε εγκαίρως, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Άλλωστε, και το επόμενο τριήμερο, εκείνο του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι μακριά, οπότε ξεκινήστε την αναζήτηση.

Παρακάτω ακολουθούν δυο προορισμοί στους οποίους θα φτάσετε σε μία, δύο ή τρεις ώρες, αν ξεκινήσετε από το κέντρο της πρωτεύουσας.

Χαλκίδα:

Είναι μάλλον η προφανέστερη επιλογή των Αθηναίων για μονοήμερη εκδρομή καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Και αυτό γιατί η πρωτεύουσα της Εύβοιας έχει τα πλεονεκτήματα ενός παραθαλάσσιου προορισμού, δηλαδή παραλίες και εξαιρετικές επιλογές για θαλασσινά, αλλά και εκείνα μιας πόλης με ιστορία. Δηλαδή αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος που την καθιστούν ελκυστική ακόμα και όταν ο καιρός δεν είναι καλός.

Το δικό μας αγαπημένο σημείο στη Χαλκίδα δεν είναι παραθαλάσσιο. Πρόκειται για το Κάστρο Καράμπαμπα, ένα οθωμανικό φρούριο που χτίστηκε το 1684 και, χάρη στη θέση του, επόπτευε τα στενά του Ευρίπου και μεγάλο μέρος του Ευβοϊκού Κόλπου. Σήμερα, στον εσωτερικό του χώρο λειτουργεί έκθεση με αντικείμενα από το παλαιοχριστιανικό, βυζαντινό και οθωμανικό παρελθόν της πόλης.

Αλλά μάλλον το κορυφαίο πλεονέκτημα του κάστρου είναι η ίδια η τοποθεσία του. Για να φτάσετε εκεί, θα ακολουθήσετε ένα περιμετρικό μονοπάτι μήκους λίγο μεγαλύτερου από μισό χιλιόμετρο, περπατώντας ανάμεσα σε πεύκα, φραγκοσυκιές και, τώρα την άνοιξη, πολύχρωμα λουλούδια. Σταθείτε στον ανατολικό προμαχώνα και θαυμάστε τη θέα στην πόλη και τη θάλασσα. Σε αυτό το σημείο γίνεται σαφής η σημασία της γεωγραφικής θέσης της Χαλκίδας σε εποχές που οι πολεμικές συγκρούσεις ήταν συχνές.

Η πλέον «κλασική» εικόνα της Χαλκίδας είναι η περατζάδα στην παραλία της και το παιχνίδι των νερών του Ευρίπου. Το γεγονός ότι είναι πασίγνωστα δεν σημαίνει ότι κάθε φορά που τα βλέπουμε δεν μας κάνουν εντύπωση. Εννοείται ότι κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ θα κάνουμε τη βόλτα που ξεκινά από την Παλαιά Γέφυρα και φτάνει μέχρι το επιβλητικό Κόκκινο Σπίτι. Ενδιάμεσα σταματάμε και φωτογραφίζουμε το Μέγαρο Κοτσίκα με τους τρούλους του, ένα από τα λίγα νεοκλασικά κτήρια του παραλιακού μετώπου που διασώζονται και πλέον φιλοξενεί το δημαρχείο της πόλης.

Οι περισσότεροι Αθηναίοι ολοκληρώνουν μια μονοήμερη εκδρομή στη Χαλκίδα με μια επίσκεψη στα ουζερί της Νέας Λαμψάκου ή της Νέας Αρτάκης. Χωρίς να λέμε πως δεν πρέπει να κάνετε το ίδιο, αν βαριέστε τα μπες-βγες στο αυτοκίνητο, η ίδια η πόλη της Χαλκίδας προσφέρει εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές.

