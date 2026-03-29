Δύο συλλήψεις στην Πάτρα για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθησαν το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 στην Πάτρα δύο ημεδαποί άνδρες από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν ποσότητες αποξηραμένης ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μεικτού βάρους περίπου 3,1 γραμμαρίων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή τους σε παράνομες δραστηριότητες.

