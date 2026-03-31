Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»

31 Μαρ. 2026 12:54
Τι είναι το «Strange Box»; Ενα κουτί που περιέχει ιστορίες τρόμου και μυστηρίου από τον μετρ του είδους H. P. Lovecraft, τον Αντον Τσέχωφ, την ελληνική παράδοση, αλλά και μία πρωτότυπη. Μια μυστηριώδης αφηγήτρια και ο αινιγματικός βοηθός της είναι υποχρεωμένοι να υπακούν στο κουτί και να παρουσιάζουν τις ιστορίες του. Ιστορίες για τους μεγαλύτερους και βαθύτερους φόβους κάθε ανθρώπου. Ιστορίες που, όπως υποστηρίζουν και οι ίδιοι, «είναι πέρα για πέρα αληθινές, αλλά επειδή τις καλύπτει το πέπλο του τρόμου και του μυστηρίου, οι άνθρωποι θέλουν να τις λένε φανταστικές».

Τη δραματουργία – σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, ο οποίος και ερμηνεύει μαζί με τη Φιορέλα Μαστρόκαλου. Η παράσταση παρουσιάζεται για δύο τελευταίες ημέρες, την Τρίτη 31 Μαρτίου και την Πέμπτη 2 Απριλίου (ώρα 21:15) στο «Επίκεντρο+». Γενική είσοδος: 12 ευρώ. Προπώληση: more.com (10 ευρώ). Πληροφορίες – κρατήσεις: 2610 46 10 50.

