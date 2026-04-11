ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης

11 Απρ. 2026 22:06
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), καθώς η προθεσμία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 23:59.

Η δράση αφορά ανέργους που είναι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοχεύοντας στην ενίσχυση της απασχόλησης και την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και επιθυμούν να ενταχθούν σε δράσεις κατάρτισης και απασχόλησης.

Παράλληλα, δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν κανονικά οικονομική δραστηριότητα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσλαμβάνοντας ανέργους.

Τα οφέλη για τις επιχειρήσεις

Ιδιαίτερα ελκυστικά είναι τα κίνητρα για τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη δράση, καθώς προβλέπεται:

  • 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών
  • Μηνιαίο όφελος που φτάνει τα 1.118 ευρώ ανά εργαζόμενο
  • Συνολικό ετήσιο όφελος έως 13.416 ευρώ ανά θέση εργασίας
  • Δυνατότητα πρόσληψης ανέργων όλων των ειδικοτήτων
  • Χωρίς υποχρέωση διατήρησης του προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις για τις επιχειρήσεις υποβάλλονται μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΔΥΠΑ, ενώ αντίστοιχα οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, στις σχετικές διευθύνσεις που έχουν ανακοινωθεί.

Στόχος η επανένταξη στην εργασία

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ανέργων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Με την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Απριλίου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κινηθούν άμεσα, προκειμένου να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ευκαιρίες απασχόλησης και επιδότησης.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:07 Σίφνος: Στους κορυφαίους αυθεντικούς προορισμούς του 2026
22:53 Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Διάψευση Ιράν για αμερικανικά πλοία – «Αγκάθι» στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
22:35 Νέα Σμύρνη: Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τη φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα
22:22 Metlen: “Βουτιά” 49% τα κέρδη στα 314 εκατ. ευρώ το 2025
22:06 ΔΥΠΑ: Μέχρι τις 15 Απριλίου η προθεσμία για αιτήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης
21:55 Σοκ στο ιταλικό ποδόσφαιρο: Έρευνα για ομαδικό βιασμό με εμπλοκή τριών πρώην παικτών της Μπρα
21:42 Πώς θα καταλάβουν τα παιδιά την Ανάσταση Του Χριστού; Ο π. Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος απαντά
21:28 Καβάλα: Στην αγκαλιά της μαμάς του βρισκόταν το 3χρονο παιδί που σκοτώθηκε σε τροχαίο
21:16 Ολυμπιακός: Ο Τσικίνιο ντύθηκε «Έλληνας» και ευχήθηκε χρόνια πολλά στα ελληνικά
21:05 Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν: «Προσωρινή πρόοδος» και ανοιχτά ζητήματα
20:55 Νέα Σμύρνη: Φωτιά σε διαμέρισμα τελευταίου ορόφου – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
20:46 Λεμεσός: Δεύτερος εγκλωβισμένος ανασύρθηκε νεκρός από τα συντρίμμια της διώροφης πολυκατοικίας που κατέρρευσε
20:36 Ερευνα: Μειώθηκαν οι θάνατοι από παιδικό καρκίνο
20:25 Αλλεργίες το Πάσχα: Οδηγός προστασίας για γύρη, φαγητό και εξοχή
20:15 Η Ελλάδα «διέλυσε» με 16-10 την Ουγγαρία στο World Cup πόλο ανδρών
20:05 Τραμπ για διαπραγματεύσεις ΗΠΑ–Ιράν στο Πακιστάν: «Δεν έχω ιδέα πώς θα εξελιχθούν»
19:56 Έφτασε στην Αθήνα το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ
19:47 ΑΑΔΕ – «Supercars»: Δεσμεύτηκαν 229 πολυτελή ΙΧ με ξένες πινακίδες
19:36 Copernicus: Σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ η θερμοκρασία των ωκεανών – Ανησυχία για επιστροφή του Ελ Νίνιο
19:27 Super League: Στο προσκήνιο ξανά το σενάριο αναδιάρθρωσης – Τα «αγκάθια» των τηλεοπτικών και το πρόγραμμα των ομάδων
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
